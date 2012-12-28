Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Анапе на липчанина напал скат
Происшествия
Липецкая вечЁрка: куда ночью упали БПЛА, 32 гектара незаконной свалки и аномальная жара
Общество
Мужчина утонул рядом с новолипецким пляжем
Происшествия
37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Липчан обманывали под видом доставки диетических блюд
Происшествия
Полицейские нашли дрифтера, который испытывал терпение липчан
Происшествия
Дрифтеры облюбовали кольцо на улице Московской
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Липчанин подавился зубным протезом
Здоровье
3-летний мальчик выпил жидкость для заправки зажигалки
Происшествия
Читать все
В Анапе на липчанина напал скат
Происшествия
В двух авариях столкнулись восемь автомобилей: среди пострадавших 5-месячный ребенок
Происшествия
Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Общество
В домах 27 микрорайона отключили холодную воду
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Пропавшего мужчину нашли в логу
Происшествия
В Сырском Руднике опрокинулся грузовик
Общество
Контейнерная площадка на улице Космонавтов переполнена мусором
Общество
Врачи из Льва Толстого временно будут работать в Данкове
Здоровье
На трассе «Дон» в Хлевенском районе сгорела «ГАЗель»
Происшествия
Читать все
Бизнес
85
20 минут назад

За год в Липецкой области заменен 181 лифт: остальные старые подъемники поменяют в течение пяти лет

Сроку службы устаревших лифтов добавили пять лет. Лифты, которые выработали свой срок до 15 февраля 2025 года, теперь должны быть приведены в соответствие с требованиями техрегламента Таможенного союза до 15 февраля 2030 года.

IMG_0314 (1).JPG

О причинах решения Совета Евразийской экономической комиссии продлить программу замены лифтов до 2030 года и о том, как программа будет реализована в Липецкой области, рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Сергей Якунин.

— Лифты, которые выработали свой срок, планировалось заменить к 15 февраля 2025 года. Однако эту программу продлили до 2030 года, а для оборудования разрешили продлить срок эксплуатации. С чем связано такое решение?

Действительно, в конце прошлого года Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 2030 года срок эксплуатации российских лифтов, подлежащих замене до 15 февраля 2025 года. Хотя первоначально технический регламент Таможенного союза предусматривал, что все лифты, отслужившие 25 лет, подлежат замене или ремонту до середины февраля нынешнего года. Это предотвратит массовое отключение подъемников, которые исчерпали по сроку свой ресурс и создаст условия для постепенной модернизации лифтового парка страны.

В целом по стране решение коснется нескольких десятков тысяч лифтов по всей стране. Непосредственно в Липецкой области до 2030 года планируется заменить 633 лифта. Средства на обновление подъемников, срок службы которых истек, а техническое состояние требует первоочередной замены, наш регион выделяет в рамках региональной программы капремонта.

— Насколько безопасно продлять срок эксплуатации лифтов, отслуживших четверть века, еще на пять лет?

Здесь следует понимать, что продление срока эксплуатации не будет означать автоматического разрешения на дальнейшее использование всех лифтов, достигших 25-летнего возраста. Продление службы лифтового оборудования происходит только на основе ежегодного технического освидетельствования, техническое состояние каждого подъемного механизма будет оцениваться специалистами индивидуально. Проводить обследование и выносить решение о замене лифта или его дальнейшей эксплуатации будет обслуживающая лифтовая компания.

Как будет проходить замена лифтов в 2025 году?

В этом году мы уже заменили 181 подъемник в 70-ти многоквартирных домах и до конца года планируем заменить еще 60 единиц лифтового оборудования в 11 МКД. Договор на замену новых лифтов уже заключен. Помимо средств, которые собрали жители, сумма софинансирования из областного бюджета составила 680 миллионов рублей.

— Сергей Алексеевич, в этом году вы столкнулись с проблемой, когда подрядчик, который выполнял работы по замене лифтов, задерживал сроки сдачи работ. Будет ли эта компания участвовать в программе дальше?

Действительно, в этом году Фонд капремонта столкнулся с нарушениями сроков со стороны подрядной организации. За просроченные дни подрядчику придется заплатить штраф. Аукцион на дальнейшие работы в этом году выиграла другая подрядная организация. Она хорошо себя зарекомендовала в других регионах, скоро приступит к выполнению работ у нас. К предыдущей компании были вопросы по качеству монтажа оборудования, потому при разработке документации мы уделили этому вопросу особое внимание.

— Взносы на замену лифтового оборудования собственники могут копить на спецсчетах, однако не всегда нужная сумма набирается к тому сроку, когда выходит срок эксплуатации оборудования. Как жители дома могут участвовать в программе, чтобы не было остановки лифта?

Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Общественного Совета при Минстрое России разработала проект ускоренной замены лифтов для владельцев специальных счетов. Эта схема позволяет заменить лифт по фиксированной цене с возможной рассрочкой оплаты 50% стоимости замены сроком на пять лет. То есть, не надо ждать, когда накопится вся необходимая сумма или переходить со спецсчета на общий счет регионального оператора. Достаточно половины денежных средств и желания собственников.

IMG_0319 (1).JPG

Отмечу, что в настоящее время три многоквартирных дома уже заключили договор с рассрочкой, в двух - работы завершены. Замене в такой ситуации подлежат все лифты в доме в рамках одного договора. Сейчас в Липецкой области собственниками 48 МКД накоплено достаточное количество средств для того, чтобы заключить договор по замене 140 единиц лифтового оборудования с условием рассрочки оплаты. Письма с предложением использовать такую схему оплаты для замены устаревшего оборудования уже направлены в управляющие компании.

ФКР
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить