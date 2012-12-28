За год в Липецкой области заменен 181 лифт: остальные старые подъемники поменяют в течение пяти лет

Сроку службы устаревших лифтов добавили пять лет. Лифты, которые выработали свой срок до 15 февраля 2025 года, теперь должны быть приведены в соответствие с требованиями техрегламента Таможенного союза до 15 февраля 2030 года.





О причинах решения Совета Евразийской экономической комиссии продлить программу замены лифтов до 2030 года и о том, как программа будет реализована в Липецкой области, рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Сергей Якунин.

— Лифты, которые выработали свой срок, планировалось заменить к 15 февраля 2025 года. Однако эту программу продлили до 2030 года, а для оборудования разрешили продлить срок эксплуатации. С чем связано такое решение?

— Действительно, в конце прошлого года Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 2030 года срок эксплуатации российских лифтов, подлежащих замене до 15 февраля 2025 года. Хотя первоначально технический регламент Таможенного союза предусматривал, что все лифты, отслужившие 25 лет, подлежат замене или ремонту до середины февраля нынешнего года. Это предотвратит массовое отключение подъемников, которые исчерпали по сроку свой ресурс и создаст условия для постепенной модернизации лифтового парка страны.

В целом по стране решение коснется нескольких десятков тысяч лифтов по всей стране. Непосредственно в Липецкой области до 2030 года планируется заменить 633 лифта. Средства на обновление подъемников, срок службы которых истек, а техническое состояние требует первоочередной замены, наш регион выделяет в рамках региональной программы капремонта.

— Насколько безопасно продлять срок эксплуатации лифтов, отслуживших четверть века, еще на пять лет?

— Здесь следует понимать, что продление срока эксплуатации не будет означать автоматического разрешения на дальнейшее использование всех лифтов, достигших 25-летнего возраста. Продление службы лифтового оборудования происходит только на основе ежегодного технического освидетельствования, техническое состояние каждого подъемного механизма будет оцениваться специалистами индивидуально. Проводить обследование и выносить решение о замене лифта или его дальнейшей эксплуатации будет обслуживающая лифтовая компания.

— Как будет проходить замена лифтов в 2025 году?

— В этом году мы уже заменили 181 подъемник в 70-ти многоквартирных домах и до конца года планируем заменить еще 60 единиц лифтового оборудования в 11 МКД. Договор на замену новых лифтов уже заключен. Помимо средств, которые собрали жители, сумма софинансирования из областного бюджета составила 680 миллионов рублей.

— Сергей Алексеевич, в этом году вы столкнулись с проблемой, когда подрядчик, который выполнял работы по замене лифтов, задерживал сроки сдачи работ. Будет ли эта компания участвовать в программе дальше?

— Действительно, в этом году Фонд капремонта столкнулся с нарушениями сроков со стороны подрядной организации. За просроченные дни подрядчику придется заплатить штраф. Аукцион на дальнейшие работы в этом году выиграла другая подрядная организация. Она хорошо себя зарекомендовала в других регионах, скоро приступит к выполнению работ у нас. К предыдущей компании были вопросы по качеству монтажа оборудования, потому при разработке документации мы уделили этому вопросу особое внимание.

— Взносы на замену лифтового оборудования собственники могут копить на спецсчетах, однако не всегда нужная сумма набирается к тому сроку, когда выходит срок эксплуатации оборудования. Как жители дома могут участвовать в программе, чтобы не было остановки лифта?

— Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Общественного Совета при Минстрое России разработала проект ускоренной замены лифтов для владельцев специальных счетов. Эта схема позволяет заменить лифт по фиксированной цене с возможной рассрочкой оплаты 50% стоимости замены сроком на пять лет. То есть, не надо ждать, когда накопится вся необходимая сумма или переходить со спецсчета на общий счет регионального оператора. Достаточно половины денежных средств и желания собственников.





Отмечу, что в настоящее время три многоквартирных дома уже заключили договор с рассрочкой, в двух - работы завершены. Замене в такой ситуации подлежат все лифты в доме в рамках одного договора. Сейчас в Липецкой области собственниками 48 МКД накоплено достаточное количество средств для того, чтобы заключить договор по замене 140 единиц лифтового оборудования с условием рассрочки оплаты. Письма с предложением использовать такую схему оплаты для замены устаревшего оборудования уже направлены в управляющие компании.