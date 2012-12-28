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В России
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сегодня, 10:46

В РФ с 1 сентября фельдшеры и акушеры смогут заменить врачей

С 1 сентября в России вступит в силу новый приказ Министерства здравоохранения страны.

В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу приказ Минздрава, согласно которому фельдшеры и акушеры при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут временно исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, — рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

«С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов — в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации. Это решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населённых пунктах и сельской местности», — отметила Власова.

По словам парламентария, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.

«Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача. Новый приказ даёт возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей», — пояснила она.

По ее словам, это решение — не подмена врача, а необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи, укрепить доверие населения и быстрее реагировать на потребности пациентов.
врачи
медпомощь
фельдшеры
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