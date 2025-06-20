В России
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сегодня, 13:59
Власти РФ обновили границы территориального моря на Балтике
Правительство скорректировало границы территориального моря России, признав недействительным перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмерялась его ширина.
Как указывается в тексте постановления, исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря, образуется линией наибольшего отлива. Она проходит от точки выхода линии сухопутного участка госграницы РФ с Литовской Республикой и до Республики Польша, — пишет Lenta.Ru.
Кроме того, постановление признает недействительным на российской территории раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа, который был утвержден еще в 1985 году.
Ранее в Польше заявили о перехвате российского самолёта Ил-20 над Балтикой, выполненном британскими истребителями.
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