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сегодня, 11:46
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Юрий Таран занялся муниципалитетами

Делегаты от органов местного самоуправления проголосовали за его кандидатуру на посту исполнительного директора регионального Совета муниципальных образований.

Бывший вице-губернатор и детский омбудсмен Юрий Таран приступил к обязанностям исполнительного директора Совета муниципальных образований Липецкой области. За его кандидатуру проголосовали более 200 делегатов органов местного самоуправления из каждого муниципалитета Липецкой области.

«Спасибо большое за доверие! При поддержке губернатора Липецкой области, правительства и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления — вместе, ради благополучия наших жителей, мы будем двигаться только вперед! Сделаю для этого всё возможное. Честно и по совести», — написал Юрий Таран в своем Telegram-канале.

Совет муниципальных образований создан в 2006 году, как объединение муниципалитетов, призванное представлять и защищать общие интересы жителей области. Его председатель представляет муниципалитеты на всех уровнях власти. Можно сказать, что Юрий Таран теперь будет «муниципальным омбудсменом».

Напомним, 61-летний Юрий Таран — кандидат педагогических наук, доцент, автор более 100 научных статей, учебных и методических пособий, монографий, 20 детских песен и игр. Среди них известная во всей стране «Звезда — Россия» и костровая лагеря «Прометей». Награжден медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетный наставник.

За время своей карьеры был заведующим кафедрой ЛГПИ, заместителем директора лагеря «Прометей», возглавлял областное управление образования и науки, на посту заместителя губернатора Липецкой области курировал образование, опеку и попечительство, культуру, туризм, физкультуру, спорт, ЗАГС и архивы. Избирался на пост уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. До недавнего времени работал заместителем министра физической культуры и спорта Липецкой области, курировал вопросы детского спорта и развития физической культуры в муниципалитетах.
Юрий Таран
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Комментарии (15)

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Дмитрий
1 минуту назад
В Липецке дефицит профессиональных рабочих кадров, зото администрации города плодить бездельников..
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17 минут назад
Занялся муниципалитетами. Что с ними будет делать?
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Ссёлки
37 минут назад
А что такое местное управление.Его же уничтожили варяги.У нас власти нет уже давно.Ни ПДН,ни Участкового.Нет главы нашего микрорайона.Мы сами по себе.
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Iskander
3 минуты назад
Да, вопрос интересный, где главы сельских поселений противились ликвидации районов, там их прижимали к стенке возбуждением уголовных дел. Продавили в своих интересах. Народ как быдло схавал.
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Ссёлки
38 минут назад
А что такое местное управление.Его же уничтожили варяги.У нас власти нет уже давно.Ни ПДН,ни Участкового.Нет главы нашего микрорайона.Мы сами по себе.
Ответить
АнтиСоветчик
47 минут назад
С таким "опытом" и образованием в школе работать надо, учителем. Там и спортзал есть, чтобы в футбол играть.
Ответить
1
56 минут назад
На пенсию пора
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Владимир
сегодня, 12:07
Хорошо знаю Юрия Николаевича. Честный, грамотный и добросовестный. Удачи Вам Юрий Николаевич!
Ответить
Дмитрий
42 секунды назад
А ты с ним в доле?
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займитесь
сегодня, 12:01
таборами, откуда они понаехали, и наглеют
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библиотекарь
сегодня, 11:57
Да нормальная работа, до пенсии надо как то на хлеб зарабатывать.
Ответить
И так бывает...
сегодня, 11:57
Когда же он побреется..?
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