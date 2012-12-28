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16 минут назад

Сын задушенной 19 лет назад женщины получит компенсацию в 800 тысяч рублей

Уголовное дело об убийстве было прекращено за истечением сроков давности.

Суд обязал выплатить сыну убитой 19 лет назад пенсионерки компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей.

Об этом убийстве GOROD48 уже несколько раз рассказывал: 19 лет назад — в ночь с 13 на 14 апреля 2006 года в деревне Малая Суворовка Елецкого района за неосторожно сказанное слово была убита 79-летняя женщина: припозднившийся клиент пришёл за самогоном и задушил пенсионерку подушкой. Виновного тогда найти не смогли, следов он не оставил.

По данным следствия, трое собутыльников приехали ночью в дом на улице Центральной за самогоном. 79-летняя женщина впустила покупателей в дом, но с порога стала высказывать своё недовольство мужчинам из-за того, что они поздно приехали. Во время конфликта двое мужчин вышли в коридор, чтобы не вмешиваться. А ссора самогонщицы и одного покупателя набирала обороты: женщина стала оскорблять мужчину нецензурной бранью, а он пустил в ход кулаки. Избив пожилую женщину и нанеся ей не менее шести ударов по голове, и услышав от нее новые оскорбления, покупатель задушил лежащую на полу женщину подушкой. О случившемся он рассказал друзьям, и один из них предложил скрыть следы преступления путем поджога. Так они и поступили: один из приятелей поджег постельное белье и вещи на погибшей, а второй стал искать спиртное в доме, но ничего не нашел. Затем мужчины уехали на автомобиле в деревню Екатериновка Елецкого района.

В апреле 2006 года прокуратура города Ельца возбудила уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», но в сентябре того же года предварительное расследование было приостановлено в связи с невозможностью установить личность преступника. А спустя несколько лет один участник поджога стал вымогать у убийцы деньги, говоря о том, что если тот их ему не передаст, то он сообщит о преступлении в правоохранительные органы.

В 2021 году обвиняемый передал бывшему другу 150 000 рублей. Участник поджога даже написал расписку о том, что получил деньги. Но после этого обвиняемый сам не выдержал и рассказал  жене об убийстве, и что теперь ему приходится отдавать деньги за молчание. В результате всё тайное стало явным, и в 2024 году уголовное дело 64-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (по части первой статьи 105 УК РФ), рассмотрел суд. Было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения уголовного преследования.

«На момент совершения преступления обвиняемому было 46 лет. В течение последующих 19 лет он продолжал жить обычной жизнью, состоял в браке, работал на производстве мастером, получал зарплату, оказывал поддержку своим детям и выплачивал деньги свидетелю преступления за молчание. Однако 31 мая 2024 года предварительное следствие было возобновлено. Обвиняемый явился с повинной, признавшись в убийстве. Сын убитой женщины обратился в суд с иском к преступнику о возмещении морального вреда в размере пяти миллионов рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В суде стороны чуть было не помирились и сын был согласен на получение 500 тысяч рублей, однако в конце концов согласия не достигли. В результате по решению суда сыну убитой выплатят компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей.
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