14 минут назад
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей: по делу вынесен приговор
За коварный обман парень получил 300 часов обязательных работ.
«Используя мобильный телефон своего погибшего друга — участника СВО, парень от имени товарища вел переписку с его мачехой и попросил у неё деньги. Думая, что поддерживает своего пасынка, женщина перевела обвиняемому 115 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Лебедянец признал вину и частично возместил ущерб. Поэтому приговор оказался достаточно мягким: вообще, санкции части второй статьи 159 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.
