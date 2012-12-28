На трассе Орел-Тамбов от села Косыревка в сторону Липецка останется одна полоса

Поворот в сторону Тамбова будет закрыт.



Из-за повреждения путепровода на трассе Орел-Тамбов с 22 апреля по 29 мая будут проводится дорожные работы.«Движение будет организовано по одной полосе от села Косыревка в сторону Липецка. Вместе с тем на участке дороги будет закрыт поворот в сторону Тамбова. Транспортный поток будет разворачиваться на кольцевом пересечении микрорайона «Елецкий», — сообщает Госавтоинспекция.Водителей просят заблаговременно выбирать маршруты движения.