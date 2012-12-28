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Свидетеля убийства самогонщицы будут судить по обвинению в вымогательстве
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сегодня, 13:13

Свидетеля убийства самогонщицы будут судить по обвинению в вымогательстве

82-летний мужчина более 10 лет тянул с собутыльника деньги за молчание.

В Елецком районе направлено в суд уголовное дело 82-летнего мужчины, обвиняемого в вымогательстве денег за молчание об убийстве (по части первой статьи 163 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, почти 19 лет назад в деревне Малая Суворовка Елецкого района за неосторожно сказанное слово была убита 80-летняя женщина: припозднившийся клиент задушил самогонщицу подушкой. Виновного тогда найти не смогли, следов он не оставил.

О трагических событиях, которые развернулись с 13 на 14 апреля 2006 года в деревне Малая Суворовка Елецкого района, GOROD48 уже рассказывал. По версии следствия, трое собутыльников приехали ночью в дом на улице Центральной за самогоном.

80-летняя женщина впустила покупателей в дом, но с порога стала высказывать своё недовольство мужчинам из-за того, что они поздно приехали. Во время конфликта двое мужчин вышли в коридор, чтобы не вмешиваться. А ссора самогонщицы и одного покупателя набирала обороты: женщина стала оскорблять мужчину нецензурной бранью, а он пустил в ход кулаки.

Избив пожилую женщину, и услышав от нее новые оскорбления, покупатель задушил ее подушкой. О случившемся он рассказал друзьям, и один из них предложил скрыть следы преступления путем поджога. Так они и поступили: один из приятелей поджег постельное белье и вещи на погибшей, а второй стал искать спиртное в доме, но ничего не нашел. Затем мужчины уехали на автомобиле в деревню Екатериновка Елецкого района.

Спустя несколько лет один участник поджога стал вымогать у убийцы деньги, говоря о том, что если тот не передаст ему определенную сумму, то он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В 2021 году обвиняемый передал бывшему другу и собутыльнику 150 000 рублей. Участник поджога даже написал расписку о том, что получил деньги. Но после этого обвиняемый сам не выдержал и рассказал своей жене об убийстве, и что теперь ему приходится отдавать деньги за молчание. В результате всё тайное стало явным и в 2024 году уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (по части первой статьи 105 УК РФ), было передано в суд.

«Только в июле 2024 года выяснилось, что у преступления были свидетели. Причём один из них, достоверно зная, кто убийца, более 10 лет требовал и получал от него деньги за свое молчание, в последний раз – 150 тысяч рублей. Теперь обвиняемому в вымогательстве грозит до четырёх лет лишения свободы», — добавляют в прокуратуре.
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