На НЛМК начались традиционные субботники
На Новолипецком металлургическом комбинате началась традиционная экологическая акция «Территория чистоты». В ближайшие полтора месяца субботники проведут по всему комбинату и на прилегающей к нему территории.
В субботниках НЛМК принимают участие все желающие. Для этого на корпоративном портале нужно выбрать удобные дату и место уборки, подтвердить участие и прийти на субботник. Одним из первых акцию поддержал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Плотников.
— НЛМК своим примером показывает, что экология – дело каждого из нас, независимо от места работы и занимаемой должности. Забота об окружающей среде – это не только масштабные природоохранные проекты, но и реальная помощь здесь и сейчас, своими руками, – поделился Сергей Плотников. — Уверен, что наши субботники дают хороший пример липчанам. Возможно, кто-то, увидев нас на уборке, сам возьмется за грабли и сделает Липецк немного чище.
К акции присоединился и представитель доменного цеха №2 НЛМК Алексей Войщев. На весеннюю уборку он пришел с коллегами-волонтерами.
— Субботники стали доброй традицией для меня, – говорит Алексей Войщев. — Это хорошая возможность сделать мир вокруг лучше, а еще пообщаться с коллегами и зарядиться позитивом.
Ежегодно в субботниках НЛМК участвуют сотни сотрудников компании. Самым трудолюбивым и креативным вручают подарки. В прошлом году на весеннюю уборку вышли рекордные 1300 работников из 44 структурных подразделений комбината. Они собрали более 30 тонн мусора.