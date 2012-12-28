Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
В Липецкой области министры и вице-губернатор сдали ЕГЭ по русскому языку
Циклон с северо-запада вернет в Липецкую область дожди
На трассе Орел-Тамбов от села Косыревка в сторону Липецка останется одна полоса
Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования
Молодой липчанин оформил на себя семь банковских счетов, а их использовали для теневых операций
В подвале на Советской найден труп
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Липецк включился в гонку за звание культурной столицы страны
Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за трилистником
Праздновать День Победы в Липецке начнут уже 24 апреля
Липчанка выиграла первенство мира по стрельбе с новым рекордом планеты
72-летний пенсионер зарезал знакомого
От клещей в Липецкой области пострадали уже 308 человек
В Липецке 12 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов
Двое подростков получили условные сроки за угон грузовика «МАЗ»
На НЛМК начались традиционные субботники
От имени руководителя липецкого Роспотребнадзора Кирилла Яковлева пишут мошенники
222
58 минут назад

На НЛМК начались традиционные субботники

На Новолипецком металлургическом комбинате началась традиционная экологическая акция «Территория чистоты». В ближайшие полтора месяца субботники проведут по всему комбинату и на прилегающей к нему территории. 

Первыми на весеннюю уборку вышли более сотни сотрудников кислородного цеха и управления железнодорожного транспорта. Они очистили от мусора и молодой поросли территорию возле музея НЛМК, на улицах Металлургов, Алмазной и 9 мая. На первых субботниках собрали более 200 мешков мусора, большую часть которого отправили на переработку.

В субботниках НЛМК принимают участие все желающие. Для этого на корпоративном портале нужно выбрать удобные дату и место уборки, подтвердить участие и прийти на субботник. Одним из первых акцию поддержал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Плотников. 

— НЛМК своим примером показывает, что экология – дело каждого из нас, независимо от места работы и занимаемой должности. Забота об окружающей среде – это не только масштабные природоохранные проекты, но и реальная помощь здесь и сейчас, своими руками, – поделился Сергей Плотников. — Уверен, что наши субботники дают хороший пример липчанам. Возможно, кто-то, увидев нас на уборке, сам возьмется за грабли и сделает Липецк немного чище. 

К акции присоединился и представитель доменного цеха №2 НЛМК Алексей Войщев. На весеннюю уборку он пришел с коллегами-волонтерами. 

— Субботники стали доброй традицией для меня, – говорит Алексей Войщев. — Это хорошая возможность сделать мир вокруг лучше, а еще пообщаться с коллегами и зарядиться позитивом.  

Ежегодно в субботниках НЛМК участвуют сотни сотрудников компании. Самым трудолюбивым и креативным вручают подарки. В прошлом году на весеннюю уборку вышли рекордные 1300 работников из 44 структурных подразделений комбината. Они собрали более 30 тонн мусора.
Рекомендуем
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Что такое женская логика?
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
