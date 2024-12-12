Общество
363
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования

Нас ждут пушкинский спектакль, рассказ о трагической гибели поэта и дипломата, виртуальный концерт.

Дожди

Как и вчера, температура составит от +8 до +10 градусов, но днём временами буду идти дожди.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Баумана, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 77/1, 79, 81;
- ул. Московская, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59;
- ул. Фурманова, 2б, 23/3, 23а, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43, 45, 44, 53, 53а, 54, 59б, 59в;
- пр-д Осенний, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Дорожной, Зареченской, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Катукова, 52, 56;
- ул. Л. Кривенкова, 6;
- ул. Л. Толстого, 7, 9, 28;
- ул. Малые Ключи, 2;
- ул. М. Горького, 22;
- ул. Ольховая;
- ул. Пензенская;
- ул. Подсобное хоз-во
- ул. Полевой участок, 1, 3, 5, 6;
- ул. Полиграфическая, 22;
- ул. Советская, 26, 26в;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22;
- Садоводчество «Металлург» 1, 287, 325, 355, 355а, 358, 537.

Пробки

Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не застрять на улице в разгар рабочего дня в пробке.


Не проехать

Мэрия Липецка сообщила об ограничении движение на улице Невского в районе дома №9.

Причиной станут ремонтные работы на сетях теплоснабжения. Неудобства для автомобилистов начнутся с сегодняшнего утра и продлятся вплоть до завершения ремонта.

Фото мэрии Липецка

«Онегин»

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Онегин» (12+).

Пушкинская классика. Роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, одно из самых значительных произведений русской словесности. Постановка длится 1 час 40 минут без антракта.

Виртуальный концерт

В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится прямая трансляция концерта из столичного зала имени С. В. Рахманинова (12+).

В исполнении лауреата престижной премии «Ьриумф» 2023 г. пианистки Екатерины Мечетиной и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига. Также в программе концерта – Сюита композитора из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» и избранные симфонические фрагменты из опер Рихарда Вагнера.

Вход свободный.

В Центре Бунина о Грибоедове

В 13:00 в Библиотечно-информационном центре им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) в рамках проекта «Лига любознательных» состоится квиз-интенсив «Тайны посольства» (16+).

Участники раскроют тайны жизни Александра Грибоедова – гениального драматурга, тонкого политика и дипломата, который служил послом России в Персии. Что скрывается за его трагической гибелью от беснующейся толпы в Тегеране - случайность или патетическая игра? Гостей ждут видеолекции о Грибоедове и викторина о нём и его творчестве.

Слепи ежа

В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) начнётся мастер-класс по лепке из глины «Миска ёжик» (12+).

Фото vk.com/kemoklaster

Под руководством преподавателя и лауреата всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства Виктории Демент участники смогут уникальное изделие в технике ручной работы.

Уборка на Тракторном

В 12:00 липчан приглашают на субботник в микрорайоне Тракторостроителей (12+).

Место встречи – площадь Клименкова. Призывают приходить с хорошим настроением. В отличие от субботника на выходных в районе Силикатных озёр кормить работников пловом не обещают. «Нам хлеба не надо – работы давай». Желательно бесплатной.

Цены на знания в эпоху бесплатного образования

29% семей учеников 7-8 классов оплачивают услуги репетиторов. Среди родителей 9-классников таких уже 52%, а среди учеников 10-11 классов ¬– 59%, выяснили в SuperJob.

Ученикам 7-8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4 100 рублей.

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика. В 9-х классах в число популярных дисциплин также входит химия. Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют 5 000 рублей в неделю. На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6 000 рублей в неделю.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров по традиции выходят новые фильмы.

«Чёрный двор в кино». Казахстан, Кыргызстан, 2026. Криминал, драма. Режиссёр Руан Ахмедов (18+).

Полнометражное продолжение сериала. В Черном дворе детство закончилось. Друзья Муха и Боб оказались по разные стороны решетки: один готовит побег, другой вынужден его прикрывать.

В ролях: Рузиль Минекаев, Айбар Салы, Акжол Примбетов.



«Коммерсант». Россия, 2026. Криминал, драма. Режиссёр Фёдор Кравчук, Никита Кравчук (18+).

Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» – настоящее чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник.



«Приключения желтого чемоданчика». Россия, 2026. Семейный. Режиссёр Денис Гуляр (6+).

Застенчивый мальчик помогает доброму Доктору отыскать его чемоданчик с волшебным содержимым.

В ролях: Фёдор Кирсанов, Павел Прилучный, Ольга Артемьева.


Дорогие липчане! Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
