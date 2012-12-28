Двое подростков получили условные сроки за угон грузовика «МАЗ»

Они покатались вокруг спортплощадки, попали в ДТП и бросили автомобиль.

Липецкий районный суд приговорил к году условного срока с таким же испытательным 15-летнего и 17-летнего подростков-угонщиков.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью 12 августа прошлого года парни угнали в селе Сырское грузовик «МАЗ». На нём они они проехали вокруг местной спортплощадки, но попали в ДТП.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, парни не справившись с управлением и угнанный грузовик столкнулся с припаркованным автомобилем и повредил ограждение школьного стадиона. После этого подростки бросили машину и скрылись места происшествия, но вскоре их вычислили полицейские. Дело расследовал Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области.Подростки выслушали приговор по пункту «а» части второй статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору».