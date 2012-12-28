Липецкая вечЁрка
От имени руководителя липецкого Роспотребнадзора Кирилла Яковлева пишут мошенники
Они просят оказать максимальное содействие абоненту и никому не сообщать о переписке и разговоре.
Как сообщает пресс-служба управления, мошенники обращаются по имени и отчеству к потенциальным жертвам и просят оказать максимальное содействие абоненту, который свяжется с ними в ближайшее время. Ещё одно требование — сохранять конфиденциальность и никому не сообщать об этой переписке и разговоре.
«Управление предупреждает, что данные действия носят исключительно мошеннический характер. Убедительно просим проявлять бдительность, настоятельно рекомендуем в подобных случаях обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности», — добавляют в управлении Роспотребнадзора.
