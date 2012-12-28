Не имеющий прав пьяный автослесарь угнал машину клиента

составлены административные протоколы за пьяную езду без прав и без полиса ОСАГО, и за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления.



Оказалось, слесаря уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Возбуждено два уголовных дела: за повторное нетрезвое вождение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и угон (по ч. 1 ст. 166 УК РФ).

В Грязинском округе не имеющий прав пьяный 35-летний автослесарь угнал автомобиль «Джетур» 42-летнего клиента, но его остановили сотрудники Госавтоинспекции. В результате угонщик арестован на 10 суток и стал стал фигурантом двух уголовных дел.«42-летний мужчина оставил машину в мастерской на ремонт. О происшествии он узнал от сотрудников полиции. После распития алкоголя на работе механик решил воспользоваться автомобилем, чтобы съездить в гости в Добринский округ. Он рассчитывал, что его поступок останется незамеченным и до утра следующего дня он вернет машину в гараж», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.На водителя