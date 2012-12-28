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38 минут назад

Лукашенко предупредил о возможном голоде в Белоруссии из-за падежа скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике может грозить голод.

Ситуация с падежом скота в Белоруссии должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия, — заявил президент республики Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

«Если будет падеж скота, как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом, — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — отметил он.

Глава республики объяснил необходимость проведения совещания недостаточной эффективностью работы аграрного сектора. Президент констатировал сохраняющуюся нестабильность в сельском хозяйстве, связанную, по его мнению, со слабой трудовой дисциплиной.

Он привел в пример советскую систему управления, которая, по его словам, демонстрировала свою результативность, — передает РБК.

«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — сказал Лукашенко.
Белоруссия
падеж скота
голод
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