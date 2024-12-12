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Происшествия
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Общество
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Общество
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сегодня, 09:00
1

Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться

Всё что нужно знать про ближайшие три дня.

Музыкальный привет из Данкова

Как обычно, рубрику выходного дня открывает музыкальный номер, который на этот раз испортит ВИА «Казачий разъезд» (руководитель Михаил Петрунькин). «Песня строителей флота» была написана в 1997 г. к 300-летию российского флота. Видео снял Аркадий Свиридов.



Три дождливых дня

Жары в Липецке не будет и в помине: 13 июня днём 18-20 градусов, 14 июня ещё ниже – 17-19 градусов. В воскресенье небольшое потепление – 19-21 градус.
Сегодня с неба будет лить и грохотать – пройдут дожди с грозами. В субботу – умеренный дождь, в воскресенье – небольшие дожди.

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Отключения воды

13 июня с 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Московская, 111,117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;
- пр-д Кувшинова, 7, 10.

В этот же день с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом:

- ул. Дубовая, 3/2,13а, 50, 180;
- ул. К. Цеткин, 1а, 1а ст.1, 1а ст.3, 20, 23, 25, 25а, вл.33, 1 ст.1, вл.33 ст.1, ст.3, 53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Саратовская, вл. 3, вл. 3/4;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
В частном секторе ни капли воды не останется на улице К.Цеткен.

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14 июня с 10:00 и до завершения работ придется терпеть жителям:

- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4/1, 4а, 4б;
- ул. Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а;
- ул. Северный Рудник, 27;
- ул. Юношеская, 18а, 18б, 18г, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49;
- пр-т Победы, 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр.1, 67а стр.2, 69а, 69а вл. 1, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 88, 90, 90а, 92, , 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а, 69а.

В частном секторе разделят участь обители улиц Кузьминской и Северный рудник.

15 июня с 10:00 и до завершения праведных трудов блага цивилизации покинут:

- ул. 9 микрорайон, 45;
- ул. Авиационная, 2а, 31;
- ул. Западная, 44;
- ул. Черноземная, 32.

В частном секторе то же самое испытают жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Днепровской Донецкой, Западной, Товарищеской, Чернозёмной, переулков Макаренко и Рылеева.

Поликлиники

Если вам нехорошо после вчерашнего праздника, то 13 и 14 июня поликлиники будут работать. Правда, по графику субботнего дня – до 14:00, но зато в первой половине можно вызвать врача и на дом.

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А вот 15 июня учреждения будут закрыты. Исключения составят лишь травмпункты и другие пункты оказания неотложной помощи, о которых мыуже писали вчера. 15 июня (третье воскресенье месяца) будут праздновать и День медицинского работника.

Почта, МФЦ

13 июня большинство отделений Почты России будут работать. 14-15 июня работа продолжится по обычному графику. Ну как по обычному… Если в вашем отделении в воскресенье выходной, то оно и будет закрыто.

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В офисах «Мои документы» 13 и 15 июня – выходные дни. 14 июня МФЦ распахнут двери с 8:00 до 20:00. А офис электронных услуг в Липецке на площади Победы, 6А примет посетителей с 8:00 до 20:00 и в воскресенье.

Полиция

Выходных служба не знает. Написать заявление можно в любом территориальном отделении в любой день. Дежурные работают круглосуточно. А если произойдёт убийство, как вчера на бульваре Есенина, приедут сами.

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Нет выходных и у МЧС.

Под открытым небом

Расписание уличных гуляний на графике от МАУК «Культурные пространства Липецка».

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Музеи

На выходных будет работать и Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25). Посетить можно все постоянные экспозиции, а 13 июня в 10:00 состоится экскурсия по выставке «Природа Липецкой области» (6+).

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В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) работают постоянные выставки «Музей воды» (6+), «Закрома» (6+), «Комната курортника» (6+), «Купеческая комната» (6+).

Мастер-классы

14 июня в 12:00 в «Городской управе» пройдёт ещё и урок «Цветочная акварель» (12+).

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Фото vk.com/kemoklaster

В субботний день в 15:00 любителей рукоделия приглашает «КерамоКластер» (ул. Студеновская, 39б) на мастер-класс «Лепка креативной карандашницы» (6+).

Кукольный театр

14 июня в 11:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) ребятишек ждет спектакль «Айболит» (0+).

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А 15 июня в 11:00 юные зрители увидят постановку «Огневушка» (6+).

Театр на Соколе

15 июня в 18:00 взрослые зрители смогут сходить в Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) на спектакль «12 любящих сердец и ещё…» (16+).

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Шестнадцать реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко никого не оставят равнодушным. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй. Пластика, танцы, песни на сцене и гомерический хохот в зале.

Музыкальный спектакль

Подарить своему ребёнку пропуск к удивительный мир музыки можно в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В последний день праздников, 15 июня, в 14:00 здесь состоится интерактивно-музыкальный спектакль «В стране музыкальных инструментов» (0+).

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Фото vk.com/mimisolka48

Ростовые куклы, живое исполнение музыки на настоящих инструментах, захватывающий сюжет, игры и танцы прямо со зрителями – всё это наполнит представление. Как и возможность для юного зрителя поближе познакомиться с инструментами, их звучанием и принципами работы.

Дорогие липчане! Впереди ещё три выходных, провести которые необходимо с пользой – и хорошо отдохнуть, и посетить мероприятия из нашей рубрики и следить за новостями. Без последнего в наше время вообще никуда. На нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам всегда рады!
Выходные в Липецке
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Комментарии (1)

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Дмитрий
9 минут назад
А спели не плохо,люди старались.
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