Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться

Всё что нужно знать про ближайшие три дня.





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Сегодня с неба будет лить и грохотать – пройдут дожди с грозами. В субботу – умеренный дождь, в воскресенье – небольшие дожди.















В этот же день с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом:



- ул. Дубовая, 3/2,13а, 50, 180;

В частном секторе ни капли воды не останется на улице К.Цеткен.















- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4/1, 4а, 4б;

Если вам нехорошо после вчерашнего праздника, то 13 и 14 июня поликлиники будут работать. Правда, по графику субботнего дня – до 14:00, но зато в первой половине можно вызвать врача и на дом.















13 июня большинство отделений Почты России будут работать. 14-15 июня работа продолжится по обычному графику. Ну как по обычному… Если в вашем отделении в воскресенье выходной, то оно и будет закрыто.

















Выходных служба не знает. Написать заявление можно в любом территориальном отделении в любой день. Дежурные работают круглосуточно. А если произойдёт убийство, как вчера на бульваре Есенина , приедут сами.





























Музеи





На выходных будет работать и Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25). Посетить можно все постоянные экспозиции, а 13 июня в 10:00 состоится экскурсия по выставке «Природа Липецкой области» (6+).









14 июня в 12:00 в «Городской управе» пройдёт ещё и урок «Цветочная акварель» (12+).













Фото vk.com/kemoklaster

В субботний день в 15:00 любителей рукоделия приглашает «КерамоКластер» (ул. Студеновская, 39б) на мастер-класс «Лепка креативной карандашницы» (6+).

14 июня в 11:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) ребятишек ждет спектакль «Айболит» (0+).









15 июня в 18:00 взрослые зрители смогут сходить в Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) на спектакль «12 любящих сердец и ещё…» (16+).









Подарить своему ребёнку пропуск к удивительный мир музыки можно в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В последний день праздников, 15 июня, в 14:00 здесь состоится интерактивно-музыкальный спектакль «В стране музыкальных инструментов» (0+).













Фото vk.com/mimisolka48



