Дома у 35-летнего мужчины нашли 350 граммов пороха и 4,42 грамма наркотиков

К тому же у него гостил закладчик из Московской области.

35-летнего жителя села Никольское Краснинского района будут судить за хранение пороха, а его 22-летнего друга — за наркотики.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 7 мая этого года дома у краснинца полицейские изъяли 350 граммов пороха. А у его 22-летнего гостя из Московской области там же обнаружили 4,42 грамма синтетического наркотика.«По словам хозяина дома, порох ему достался от умершего отца, который был охотником. Также установлена причастность 22-летнего приезжего к распространению запрещенных веществ путем размещения в Липецкой области тайников-закладок. Оперативниками выявлено и изъято 20 закладок общим весом почти 50 граммов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении боеприпасов, и хранении и сбыте наркотиков.