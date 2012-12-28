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Происшествия
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сегодня, 09:25
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Дома у 35-летнего мужчины нашли 350 граммов пороха и 4,42 грамма наркотиков
К тому же у него гостил закладчик из Московской области.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 7 мая этого года дома у краснинца полицейские изъяли 350 граммов пороха. А у его 22-летнего гостя из Московской области там же обнаружили 4,42 грамма синтетического наркотика.
«По словам хозяина дома, порох ему достался от умершего отца, который был охотником. Также установлена причастность 22-летнего приезжего к распространению запрещенных веществ путем размещения в Липецкой области тайников-закладок. Оперативниками выявлено и изъято 20 закладок общим весом почти 50 граммов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении боеприпасов, и хранении и сбыте наркотиков.
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