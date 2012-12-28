Жители Липецкой области заключили договоров страхования почти на 1,8 миллиарда рублей — на 38% больше, чем год назад

Страховой рынок увеличился за счет накопительного и инвестиционного страхования жизни.

В первом квартале этого года жители Липецкой области заключили договоров страхования почти на 1,8 миллиарда рублей. Это на 38% больше, чем год назад. Всего липчане оформили 127 тысяч договоров — на 11% больше.«Страховой рынок увеличился, в основном, за счет сегмента накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объем выплат за год возрос в 2,5 раза. При этом объем взносов в некредитном страховании жизни сократился относительно рекордных значений IV квартала 2024 года. Чтобы конкурировать с привлекательными услувиями банковских депозитов страховщики начали предлагать нулевые комиссии за возможность частичного вывода средств по договорам НСЖ и ИСЖ. Это позволило им удержать часть клиентов, заключивших краткосрочные договоры в прошлом году», — сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.По договорам, заключенным жителями региона в первом квартале 2025 года, было выплачено 1,5 миллиарда рублей. Это на 65% больше, чем год назад. Среди сегментов лидировали страхование жизни (1 миллиард рублей), ОСАГО (366 миллионов рублей) и страхование имущества (101 миллион рублей).