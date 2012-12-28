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53 минуты назад

В Мичуринске во время атаки БПЛА пострадали три человека

Горело предприятие. Двое из трех пострадавших госпитализированы.

В ночь на 6 июня Мичуринск атаковали БПЛА: возник пожар на одном из предприятий города, пострадали три человека, двое госпитализированы, сообщает «Онлайн Тамбов.Ру» со ссылкой на врио главы региона Евгения Первышова. 

«Поручил своему заместителю по соцвопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской контролировать оказание пострадавшим всей требующейся медицинской помощи, при необходимости — в медучреждениях области. Главе Мичуринска Максиму Харникову поручил регулярно докладывать о ситуации», — заявил Евгений Первышов.

воздушная тревога
БПЛА
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