56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
В России
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53 минуты назад
В Мичуринске во время атаки БПЛА пострадали три человека
Горело предприятие. Двое из трех пострадавших госпитализированы.
«Поручил своему заместителю по соцвопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской контролировать оказание пострадавшим всей требующейся медицинской помощи, при необходимости — в медучреждениях области. Главе Мичуринска Максиму Харникову поручил регулярно докладывать о ситуации», — заявил Евгений Первышов.
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