Участники инцидента с облитой горчицей школьницей в полицию не обращались

Но по размещённой в соцсетях информации организована проверка.

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Накануне по Telegram-каналам и по пабликам во «ВКонтакте» разошлась информация, об облитой горчицей во дворе в 8-го микрорайона Липецка школьнице. Якобы 14-летняя девочка мусорила шелухой семечек, а по соседству женщина выпивала на детской площадке. Женщине не понравилось поведение девочки и она облила ее горчицей. И у школьницы вроде бы даже остались ожоги на голове, полопались сосуды и появилось раздражение в глазах. Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях.А сегодня утром в редакцию GOROD48 прислали видеофрагмент конфликта девочки и 84-летней пенсионерки.— В истории с горчицей преподнесли всё не так! Была свидетелем, как подростки вели себя, — говорилось в подкреплённом видеозаписью сообщении.— Она мне здесь хамит! Забери её, пока ей шею не намылили! Мне 84 года, а она меня посылает! Иди отсюда туда, где живёшь, — возмущается пенсионерка, ругаясь на девочку-подростка. Та в ответ оговаривается.Кто прав и кто виноват в этом конфликте, разбирается полиция.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пока заявлений от участников инцидента и законных представителей несовершеннолетней девочки в правоохранительные органы не поступало. Но липецкий отдел полиции №2 всё равно организовал проверку по факту публикаций в интернете. Полиция просит откликнуться всех участников конфликта и особенно родителей девочки, если у неё, действительно, ожог роговицы.