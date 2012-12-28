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Происшествия
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53 минуты назад
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Участники инцидента с облитой горчицей школьницей в полицию не обращались
Но по размещённой в соцсетях информации организована проверка.
А сегодня утром в редакцию GOROD48 прислали видеофрагмент конфликта девочки и 84-летней пенсионерки.
— В истории с горчицей преподнесли всё не так! Была свидетелем, как подростки вели себя, — говорилось в подкреплённом видеозаписью сообщении.
— Она мне здесь хамит! Забери её, пока ей шею не намылили! Мне 84 года, а она меня посылает! Иди отсюда туда, где живёшь, — возмущается пенсионерка, ругаясь на девочку-подростка. Та в ответ оговаривается.
Кто прав и кто виноват в этом конфликте, разбирается полиция.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пока заявлений от участников инцидента и законных представителей несовершеннолетней девочки в правоохранительные органы не поступало. Но липецкий отдел полиции №2 всё равно организовал проверку по факту публикаций в интернете. Полиция просит откликнуться всех участников конфликта и особенно родителей девочки, если у неё, действительно, ожог роговицы.
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