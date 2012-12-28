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Спорт
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сегодня, 20:20
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В день защиты детей дублёры «Металлурга» наконец-то прервали серию поражений
Правда, победить соперника, больше половины матча игравшего вдесятером, наши не смогли.
В середине второго тайма появившийся на поле с капитанской повязкой Иван Сазонов ударом низом с линии штрафной сравнял счёт. Липчане могли и должны были добиться большего, ведь в конце первого тайма за две жёлтые карточки с поля был удалён капитан гостей Владимир Ефанов. К этому моменту «Авангард-М» вёл - 1:0.
Вдесятером гости больше оборонялись, но создали парочку убойных моментов у ворот Дмитрия Безбородова.
Концовка матча прошла при тотальном преимуществе «Металлурга-М», в компенсированное время вышедший на замену Владислав Богомолов имел отличный шанс, но с угла вратарской пробил в голкипера. И мгновением позже прозвучал финальный свисток.
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