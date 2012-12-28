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46 минут назад

Два «золота» в Кубке мира и повторение рекорда планеты

Наши стрелки вновь блещут на международной арене.

Липчане Иван Семенихин и Ксения Стёпина стали победителями этапа Кубка мира по стрельбе среди юниоров в немецком городе Зуль.

Ксения выиграла соревнования по стендовой стрельбе в упражнении «трап». В квалификации она разбила 122 тарелочки из 125, повторив юниорский мировой рекорд.

Вслед за Стёпиной в решающую стадию вышли сразу четыре спортсменки из Италии, но наша Ксюша не оставила им шанса, разбив 42 мишени из 50-ти. Второе место заняла Мария-Тереза Маккиони, у которой на три точных выстрела меньше – 39. Замкнула «тройку» Мартина Монтани.

Путь Семенихина на вершину пьедестала в соревнованиях по пулевой стрельбе был сложнее. В олимпийском упреждении – стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в квалификации он выбил 577 очков из 600, показав третий результат. Лидировали венгр Акош Надь - 580 и Имандос Бектенов из Киргизии - 579.

Зато в финале Иван преобразился: выстрел за выстрелом летели в «десятки», конкуренты прекращали борьбу. В финале липчанин остался один на один с Бектеновым, но опередил и его. Результат Семенихина в финале 241,0. Киргиз отстал на 0,8 балла… Третье место занял Юрий Кравцов из Белоруссии.

Ксению к громкой победе подготовил тренер Дмитрий Шеменёв, Ивана – Неля Минина.
Стрельба
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