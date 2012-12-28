Форвард «Металлурга», пропустивший почти год, вернулся на поле

Сегодня наша команда провела двусторонний матч на Центральном стадионе.

Разбившись на два состава, футболисты провели товарищескую встречу – «в условиях, приближенных к боевым», с судьёй, роль которого исполнил тренер по физподготовке Александр Харин, правда, немного в укороченном формате – два тайма по 30 минут.











Матч товарищеский, но свой или чужой - на дороге не стой

















Вернулся в строй и защитник Кирилл Донцов, но он из-за травмы пропустил всего два матча.





Условный основной состав «Металлурга» выступал в оранжевых манишках, а в синих вышла на поле причудливая сборная солянка, в которую вошли усилили тренеры основной и дублирующей команд, у которых игровых сил до сих пор вагон – Роман Войдель, Алексей Рыбин, Александр Викторов. Рядом – Егор Яковлев, Илья Глебов, Никита Киселёв, пока не имеющие игровой практики во второй лиге. И Даниил Кашмин, Дмитрий Бушуев, не прошедшие в основу.











Неувядающий Войдель и почти в 40 лет даст фору молодым













Даниил Кашмин (с мячом) направлял игру "синих"





Арбитр встречи, а по основной работе – тренер «Металлурга» по физподлготовке Александр Харин назначил 11-метровый и в другую сторону, пенальти реализовал Глебов и ближе к концовке намечалась «товарищеская» ничья.















На предпоследнем минуте в резвой атаке точку в матче поставил Никита Панов – 5:3.











Заключительный гол Панова





Неожиданную паузу в выступлениях, связанную с отменой сегодняшней игры в Химках, «сталевары» частично компенсировали сегодня двусторонней игрой на Центральном стадионе «Металлург».Главная новость – возвращение в строй Дениса Семина). В 2023 году форвард становился лучшим бомбардиром «Серебра», наколотив 7 голов, но из-за травмы пропустил почти год. 10 августа прошлого года в Миассе неудачно упал и повредил колено – с тех пор лечился.Сёмин провёл весь укороченный матч «от звонка до звонка» и даже отметился голом, благодаря которому «синие» выиграли первый тайм – 2:1.«Оранжевые» вернули себе лидерство в течение пяти минут во втором тайме за счёт дубля разыгравшегося в последнее время Михаила Агеева, один мяч он забил с пенальти.Но вскоре победный гол-красавец ударом с ходу забил Егор Глухов, ещё один претендент на лавры героя матча. На его счету заработанный пенальти, который реализовал Агеев и решающий гол.Следующую официальную игру липецкие футболисты проведут через неделю – в субботу, 7 июня, с лидером розыгрыша «Рязанью».1:0 – Рощин, 12. 1:1 – Яковлев, 15. 1:2 – Сёмин, 22. 2:2 – Агеев, 48, пен. 3:2 – Агеев, 52. 3:3 – И.Глебов, 54. 4:3 – Глухов, 56. 5:3 – Панов, 59.