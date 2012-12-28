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Спорт
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сегодня, 18:11
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Форвард «Металлурга», пропустивший почти год, вернулся на поле
Сегодня наша команда провела двусторонний матч на Центральном стадионе.
Разбившись на два состава, футболисты провели товарищескую встречу – «в условиях, приближенных к боевым», с судьёй, роль которого исполнил тренер по физподготовке Александр Харин, правда, немного в укороченном формате – два тайма по 30 минут.
Матч товарищеский, но свой или чужой - на дороге не стой
Вернулся в строй и защитник Кирилл Донцов, но он из-за травмы пропустил всего два матча.
Условный основной состав «Металлурга» выступал в оранжевых манишках, а в синих вышла на поле причудливая сборная солянка, в которую вошли усилили тренеры основной и дублирующей команд, у которых игровых сил до сих пор вагон – Роман Войдель, Алексей Рыбин, Александр Викторов. Рядом – Егор Яковлев, Илья Глебов, Никита Киселёв, пока не имеющие игровой практики во второй лиге. И Даниил Кашмин, Дмитрий Бушуев, не прошедшие в основу.
Неувядающий Войдель и почти в 40 лет даст фору молодым
Даниил Кашмин (с мячом) направлял игру "синих"
Арбитр встречи, а по основной работе – тренер «Металлурга» по физподлготовке Александр Харин назначил 11-метровый и в другую сторону, пенальти реализовал Глебов и ближе к концовке намечалась «товарищеская» ничья.
На предпоследнем минуте в резвой атаке точку в матче поставил Никита Панов – 5:3.
Заключительный гол Панова
«Оранжевые» - «Синие» - 5:3
Голы: 1:0 – Рощин, 12. 1:1 – Яковлев, 15. 1:2 – Сёмин, 22. 2:2 – Агеев, 48, пен. 3:2 – Агеев, 52. 3:3 – И.Глебов, 54. 4:3 – Глухов, 56. 5:3 – Панов, 59.
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