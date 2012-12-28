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сегодня, 17:01
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Министр здравоохранения Липецкой области назвала фейком набор госслужащих на испытание лекарства от старости

По словам Анны Марковой фейковое обращение фармкомпании распространяется в Липецкой, Калужской, Астраханской и ряде других регионов.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова назвала фейком распространяемое в соцсетях и мессенджерах письмо некоей компании, которая, якобы, просит содействия у министра в наборе групп людей из числа госслужащих или вышедших на пенсию из госструктур для исследования лекарственного препарата на основе геропротекторов, восстанавливающего стареющие клетки и их функции.

«Внимание! В социальных сетях региона активно распространяется фейковая информация. Письмо об испытании препарата АО «РТ - Медицина» является подделкой. Ни Министерство здравоохранения Липецкой области, ни его сотрудники подобной информации не распространяют. Еще раз повторюсь: это фейк. Подобные «письма» сегодня распространяются в Калужской, Астраханской и других регионах», — отреагировала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липчане
19 минут назад
А нам думается, что фейк - то, что это фейк.
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q
20 минут назад
Министр )))
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А че?
38 минут назад
Диванные эксперты и в это поверят.
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Бабушка
49 минут назад
Эх, а я бы, так и с удовольствием.
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Бабка Первая
11 минут назад
Так там, как правило, запросили бы код али сразу денежек выслать)))
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