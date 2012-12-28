Министр здравоохранения Липецкой области назвала фейком набор госслужащих на испытание лекарства от старости

По словам Анны Марковой фейковое обращение фармкомпании распространяется в Липецкой, Калужской, Астраханской и ряде других регионов.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова назвала фейком распространяемое в соцсетях и мессенджерах письмо некоей компании, которая, якобы, просит содействия у министра в наборе групп людей из числа госслужащих или вышедших на пенсию из госструктур для исследования лекарственного препарата на основе геропротекторов, восстанавливающего стареющие клетки и их функции.«Внимание! В социальных сетях региона активно распространяется фейковая информация. Письмо об испытании препарата АО «РТ - Медицина» является подделкой. Ни Министерство здравоохранения Липецкой области, ни его сотрудники подобной информации не распространяют. Еще раз повторюсь: это фейк. Подобные «письма» сегодня распространяются в Калужской, Астраханской и других регионах», — отреагировала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.