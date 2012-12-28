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Министр здравоохранения Липецкой области назвала фейком набор госслужащих на испытание лекарства от старости
Общество
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сегодня, 17:01
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Министр здравоохранения Липецкой области назвала фейком набор госслужащих на испытание лекарства от старости
По словам Анны Марковой фейковое обращение фармкомпании распространяется в Липецкой, Калужской, Астраханской и ряде других регионов.
«Внимание! В социальных сетях региона активно распространяется фейковая информация. Письмо об испытании препарата АО «РТ - Медицина» является подделкой. Ни Министерство здравоохранения Липецкой области, ни его сотрудники подобной информации не распространяют. Еще раз повторюсь: это фейк. Подобные «письма» сегодня распространяются в Калужской, Астраханской и других регионах», — отреагировала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
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