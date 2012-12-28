Ельчанки судились с энергетиками из-за пожара в доме

Но безуспешно.

Елецкий городской суд рассмотрел иск двух женщин к ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» и ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» о взыскании ущерба, причиненного в результате некачественного оказания коммунальной услуги и компенсации морального вреда.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 23 августа 2023 года у доме у женщин вспыхнул пожар на кровле и выгорел чердак. В возбуждении уголовного дела по факту пожара было отказано с указанием, что наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети на участке электрической проводки, проходящей внутри чердака дома в области восточного фронтона.Женщины посчитали, что аварийный режим работы был вызван как перегрузкой электрической сети, так и тем, что недавно установленный филиалом «Липецкэнерго» ПАО «Россети» при замене прибора учета вводной автомат номиналом 100 КВт не отреагировал на данную перегрузку. В результате пострадавшие решили подать в суд на энергетиков.Но назначенная судебная пожарно-техническая экспертиза установила, что причиной пожара на чердаке явилось тепловое проявление аварийного режима работы внутренней электросети дома: короткое замыкание или переходное сопротивление на участке электросети, находящемся на чердаке.«В результате суд пришел к выводу, что собственники жилого дома сами не приняли необходимых и достаточных мер к тому, чтобы исключить возникновение пожароопасной ситуации, осуществляли ненадлежащий контроль за своей собственностью и ее безопасной эксплуатацией, в частности, за сохранностью и состоянием электропроводки в доме и наличием средств ее защиты, не обеспечили должную степень заботливости и осмотрительности, что и привело к возникновению пожара и причинению вреда», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В удовлетворении иска ельчанок к энергетикам было отказано.