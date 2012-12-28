Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Трагедия в Трактором: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Заповедник в Липецкой области горит уже на площади в 40 гектаров
Происшествия
В Липецкую область приходят небольшие дожди
Погода в Липецке
Концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: внутренний крик и фантастические траты на выпускной в детском саду
Общество
Городские спасатели достали застрявшего между гаражами щенка
Происшествия
2 июня в пригороде Липецка будут уничтожать взрывоопасные предметы: возможны хлопки
Общество
Ельчанин попался на «Ленд Крузере» с поддельными номерами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: расследование гибели рабочих, убийство бабушки и мини-красный уровень
Общество
На улице Ушинского появились частные парковки
Общество
Читать все
На улице Ушинского появились частные парковки
Общество
Правительство: за год зарплаты в Липецкой области выросли на 23,9%
Общество
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Общество
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Общество
Пожар в биосферном заповеднике тушит авиация
Происшествия
Бывший охотинспектор заплатил 480 тысяч рублей за двух убитых косуль
Происшествия
Насильник с мачете получил пять лет по приговору суда
Происшествия
43-летний водитель накопил 53 неоплаченных штрафа
Происшествия
Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща
Общество
Нарушителей антитабачного законодательства оштрафовали больше чем на полмиллиона рублей
Здоровье
Читать все
Здоровье
43
16 минут назад

Нарушителей антитабачного законодательства оштрафовали больше чем на полмиллиона рублей

В прошлом году в Липецкой области 120 человек привлекли к административной ответственности за нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». C начала этого года выявили 22 нарушителя.

Завтра, 31 мая – Всемирный день без табака. В этом году он проходит под девизом «Что скрывается за маской привлекательности: разоблачим тактику производителей табачной и никотинсодержащей продукции!» и направлен на изучение маркетинговых приемов, специфичности дизайна упаковки, особенностей создания новых ароматизаторов и добавок, которые маскируют вред табачных изделий и подталкивают к раннему началу курения или употреблению никотиновой продукции, что влечет за собой потенциальное развитие пожизненной зависимости с печальными последствиями для здоровья.

В прошлом году в Липецкой области 120 человек привлекли к административной ответственности за нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В числе нарушителей 74 индивидуальных предпринимателя, 22 юридических лица, 18 должностных лиц и шесть физлиц.

На нарушителей наложено 58 штрафов на общую сумму 534 600 рублей, в 62 случаях назначено предупреждение. Штрафовали за нарушение запрета на курение в определённых местах, нарушение требований к знаку о запрете курения и к выделению и оснащению специальных мест для курения, за нарушение законодательства о рекламе, за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, в том числе за продажу несовершеннолетнему.

Уже в первом квартале этого года выявлено 22 нарушителей антитабачного закона, из которых 17 индивидуальных предпринимателей, два юридических лица, одно должностное лицо и два физических лица. Наложено восемь штрафов на общую сумму 151 000 рублей, в 14 случаях назначено предупреждение.
торговля
сигареты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить