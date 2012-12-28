Нарушителей антитабачного законодательства оштрафовали больше чем на полмиллиона рублей

В прошлом году в Липецкой области 120 человек привлекли к административной ответственности за нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». C начала этого года выявили 22 нарушителя.

Завтра, 31 мая – Всемирный день без табака. В этом году он проходит под девизом «Что скрывается за маской привлекательности: разоблачим тактику производителей табачной и никотинсодержащей продукции!» и направлен на изучение маркетинговых приемов, специфичности дизайна упаковки, особенностей создания новых ароматизаторов и добавок, которые маскируют вред табачных изделий и подталкивают к раннему началу курения или употреблению никотиновой продукции, что влечет за собой потенциальное развитие пожизненной зависимости с печальными последствиями для здоровья.В прошлом году в Липецкой области 120 человек привлекли к административной ответственности за нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В числе нарушителей 74 индивидуальных предпринимателя, 22 юридических лица, 18 должностных лиц и шесть физлиц.На нарушителей наложено 58 штрафов на общую сумму 534 600 рублей, в 62 случаях назначено предупреждение. Штрафовали за нарушение запрета на курение в определённых местах, нарушение требований к знаку о запрете курения и к выделению и оснащению специальных мест для курения, за нарушение законодательства о рекламе, за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, в том числе за продажу несовершеннолетнему.Уже в первом квартале этого года выявлено 22 нарушителей антитабачного закона, из которых 17 индивидуальных предпринимателей, два юридических лица, одно должностное лицо и два физических лица. Наложено восемь штрафов на общую сумму 151 000 рублей, в 14 случаях назначено предупреждение.