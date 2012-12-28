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Общество
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сегодня, 11:34
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Покупательница онлайн-курса отсудила более 320 000 рублей
За права женщины вступился Роспотребнадзор.
Ученица прошла вводный и первый модули обучающего курса, но потом заболела и в связи с ухудшением здоровья попросила вернуть деньги за обучение за минусом начального этапа. Заявка на возврат денег была принята исполнителем, но женщине вернули только 4 200 рублей. Тогда покупательница курса пошла в суд.
В результате суд взыскал с продавца курса более 320 000 рублей. В эту сумму вошли 95 700 рублей за сам курс, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителя в 95 700 рублей, почтовые и судебные расходы — 31 645 рублей, компенсация морального вреда в 20 000 рублей и штраф в 96 200 рублей.
Добавим, что за четыре месяца этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области рассмотрено 952 обращения по вопросам защиты прав потребителей. Они касались вопросов нарушения прав потребителей как в сфере розничной торговли, так и в сфере услуг (в основном, услуг общественного питания, жилищно-коммунальных, бытовых, платных медицинских услуг, услуг связи).
В суды направлены 53 иска в защиту неопределенного круга потребителей. Также представлено 45 заключений по спорам, связанным с оказанием финансовых, жилищно-коммунальных, физкультурно-оздоровительных услуг, а также с бытовым обслуживанием населения и дистанционной куплей-продажей товаров.
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