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сегодня, 14:20
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Житель Ельца помог знакомому заключить контракт с Минобороны, а потом украл его деньги

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По нему, также проходит родственница жены ельчанина, помогавшая в оформлении фиктивной медицинской справки. 

Следственным отделом по Ельцу СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении местного жителя и его соучастницы.

По данным следствия, в ноябре 2024 года ельчанин при помощи родственницы жены, лаборанта городской больницы, сделал документы жителю Тульской области об отсутствии у него заболевания, препятствовавшего заключению контракта на военную службу. Затем обвиняемый убедил отправившегося служить мужчину оформить доверенность для распоряжения его выплатами, которые и похитил — всего более двух миллионов рублей. 

«По ходатайству следователя обвиняемый судом заключен под стражу. Его соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемых», — сообщили в областном управлении СК.

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Александр Н.
31 минуту назад
Совсем оскотинели,ни совести одна жадность.
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