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Происшествия
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сегодня, 14:20
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Житель Ельца помог знакомому заключить контракт с Минобороны, а потом украл его деньги
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По нему, также проходит родственница жены ельчанина, помогавшая в оформлении фиктивной медицинской справки.
По данным следствия, в ноябре 2024 года ельчанин при помощи родственницы жены, лаборанта городской больницы, сделал документы жителю Тульской области об отсутствии у него заболевания, препятствовавшего заключению контракта на военную службу. Затем обвиняемый убедил отправившегося служить мужчину оформить доверенность для распоряжения его выплатами, которые и похитил — всего более двух миллионов рублей.
«По ходатайству следователя обвиняемый судом заключен под стражу. Его соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемых», — сообщили в областном управлении СК.
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