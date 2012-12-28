Житель Ельца помог знакомому заключить контракт с Минобороны, а потом украл его деньги

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По нему, также проходит родственница жены ельчанина, помогавшая в оформлении фиктивной медицинской справки.





Следственным отделом по Ельцу СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении местного жителя и его соучастницы.По данным следствия, в ноябре 2024 года ельчанин при помощи родственницы жены, лаборанта городской больницы, сделал документы жителю Тульской области об отсутствии у него заболевания, препятствовавшего заключению контракта на военную службу. Затем обвиняемый убедил отправившегося служить мужчину оформить доверенность для распоряжения его выплатами, которые и похитил — всего более двух миллионов рублей.«По ходатайству следователя обвиняемый судом заключен под стражу. Его соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемых», — сообщили в областном управлении СК.