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Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
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119
сегодня, 21:08

Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области

ГУ МЧС России по Липецкой области объявило о введении желтого уровня.
БПЛА
воздушная тревога
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