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45 минут назад

В Липецкой области ночная температура начнет опускаться ниже нуля

Однако погода останется немного теплее обычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии Атлантического антициклона, центр которого сместится с Поволжья на территорию Казахстана, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 6-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.

День 25 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году – 12 градусов мороза.
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