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Погода в Липецке
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45 минут назад
В Липецкой области ночная температура начнет опускаться ниже нуля
Однако погода останется немного теплее обычного.
Среднесуточные температуры составят 6-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем от +14 до +16 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.
День 25 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году – 12 градусов мороза.
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