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сегодня, 16:27

Врачи извлекли две монеты из пищевода полуторагодовалой девочки

Родители пытались самостоятельно помочь монетам выйти при помощи пищи, и сделали только хуже.

В липецкую областную детскую клиническую больницу поступила полуторагодовалая девочка — малышка проглотила сразу две монеты.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, родители, пытаясь справиться своими силами, начали кормить ребенка, надеясь, что еда «протолкнет» инородные тела. Однако эффект оказался обратным: пища застряла, а обе монеты плотно зафиксировались в верхней части пищевода.

Медикам пришлось удалять инородные тела эндоскопическим путем. Из-за повреждения тканей ребенку предстоит длительное восстановление.

Родителям напомнили, что если ребенок проглотил посторонний предмет не стоит пытаться протолкнуть его едой или питьем. Это лишь усугубит ситуацию.

«Не нужно ждать появления выраженных симптомов. Чем быстрее обратиться за медицинской помощью, тем лучше. Если ребенок испытывает трудности при глотании, у него усилилось слюноотделение или он отказывается от еды — это повод для срочного визита к врачу.  Если ребенок задыхается, не может нормально дышать или синеет — немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 112 или 103» — сообщили в липецкой ОДКБ .

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