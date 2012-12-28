Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца
Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков
Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков
Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца
Происшествия
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39 минут назад
В Липецкой области вводится красный уровень воздушной угрозы
В регионе включены сирены.
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