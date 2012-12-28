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4185
вчера, 09:05
12

Жители Липецкой области вооружаются

У мужчин из двух районов обнаружили патроны и взрывчатку.

В двух районах области полицейские привлекли к ответственности людей за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Волово. У мужчины изъяли целый арсенал: 6 патронов калибра 5,45 мм к нарезному огнестрельному оружию и 53 патрона кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм для использования в нарезном огнестрельном оружии, а ещё - более 124 граммов бездымного пороха.

А в Задонском районе перед судом предстанет 41-летний местный житель, у которого обнаружили 185 граммов бездымного пороха.

Экспертиза показала, что боеприпасы и порох пригодны для ведения стрельбы и производства взрывов.

Обвиняемые признали свою вину, но каждому теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Оружие
взрывчатка
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Житель Липецка
вчера, 16:49
Интересное правосудие за горсть пороха 8 лет -а за убийство дают максимум 8 лет.
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Гость
вчера, 12:03
В детстве, мы делали авторучки из трассирующих патронов 7.62 от калаша, и ничего. Патроном без оружия никого не застрелишь, как и никуда не уедешь на колесе без машины!
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отставник
вчера, 19:06
факт
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Серрая Воррона
вчера, 11:52
Воорррружаются,а потом по ворррронам стрррреляют...
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Щорс
вчера, 11:43
Цыгане тем более обрезы и прочее
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Гость
вчера, 11:12
И где тут оружие?? 8 лет за порох?? Вы бы еще за серу на спичках сажали!
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Знаешь
вчера, 11:10
Пенс мудрый ,человеку достаточно 9 граммов !
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Гость
вчера, 11:17
Не путай порох и свинец!
Ответить
Люди
вчера, 09:24
Нам всем бы не помешало.
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дилетант
вчера, 11:58
по наличию гражданского огнестрела рф на 68 месте в мире : 12 единиц на 100 человек.
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Пенс мудрый
вчера, 09:16
124 гр. пороха - это конечно большой АРСЕНАЛ. За такое 8 лет Зоны !!???
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Адвокат белый
вчера, 09:26
прикинь? в правовом же государстве живём!
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