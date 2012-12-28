Жители Липецкой области вооружаются

У мужчин из двух районов обнаружили патроны и взрывчатку.

В двух районах области полицейские привлекли к ответственности людей за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Волово. У мужчины изъяли целый арсенал: 6 патронов калибра 5,45 мм к нарезному огнестрельному оружию и 53 патрона кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм для использования в нарезном огнестрельном оружии, а ещё - более 124 граммов бездымного пороха.А в Задонском районе перед судом предстанет 41-летний местный житель, у которого обнаружили 185 граммов бездымного пороха.Экспертиза показала, что боеприпасы и порох пригодны для ведения стрельбы и производства взрывов.Обвиняемые признали свою вину, но каждому теперь грозит до 8 лет лишения свободы.