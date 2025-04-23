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В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Спорт
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52 минуты назад
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Зимнее первенство области по футболу завершилось очередной победой «Сокола».
«Дублем» отметился экс-полузащитник «Металлурга» Евгений Барбашин, один мяч забил Владислав Викулин, а начался разгром с автогола паршиновцев.
А вот если бы «Родник» сумел удержать хотя бы ничью, то занял бы первое место и прервал долгую гегемонию «Сокола» в областных турнирах. Матч 1-го круга команда из Добринского района сумела выиграть у «соколов» - 2:1, затем допустила одну ничью, но всё равно перед очной встречей имела преимущество перед конкурентом.
Любопытно, что поражение от «Родника» стало… единственным для «Сокола» в областных турнирах в основное время с момента возрождения команды в 2020 году. Был ещё один проигрыш – тому же «Роднику» в Суперкубке региона, но по пенальти – 3:3, 4:3, пен. За это время почти не проигрывающая команда взяла 5 чемпионатов Липецкой области (2020-24 гг.), выиграла пять зимних первенств (2021-25 гг.) и завоевала пять областных Кубков.
За команду выступают несколько бывших футболистов «Металлурга», в частности Роман Войдель, и МФК «Липецк» - Сергей Кондратьев, Артём Зайцев. А Сергей Фигурчук (на фото вверху третий справа в тёмном трико) может претендовать на звание главного футбольного аксакала области: ему уже 51-й год, но он продолжает выходить на поле против соперников, годящихся ему во внуки. И держит победную марку!
«Сокол» - победитель зимнего первенства области-2025.
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