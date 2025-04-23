В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев

Зимнее первенство области по футболу завершилось очередной победой «Сокола».

Новый чемпионский титул завоевала липецкая команда «Сокол». В решающем матче зимнего первенства Липецкой области по футболу «соколы» обыграли своего главного конкурента «Родник» из Паршиновки – 4:0.«Дублем» отметился экс-полузащитник «Металлурга» Евгений Барбашин, один мяч забил Владислав Викулин, а начался разгром с автогола паршиновцев.А вот если бы «Родник» сумел удержать хотя бы ничью, то занял бы первое место и прервал долгую гегемонию «Сокола» в областных турнирах. Матч 1-го круга команда из Добринского района сумела выиграть у «соколов» - 2:1, затем допустила одну ничью, но всё равно перед очной встречей имела преимущество перед конкурентом.Любопытно, что поражение от «Родника» стало… единственным для «Сокола» в областных турнирах в основное время с момента возрождения команды в 2020 году. Был ещё один проигрыш – тому же «Роднику» в Суперкубке региона, но по пенальти – 3:3, 4:3, пен. За это время почти не проигрывающая команда взяла 5 чемпионатов Липецкой области (2020-24 гг.), выиграла пять зимних первенств (2021-25 гг.) и завоевала пять областных Кубков.За команду выступают несколько бывших футболистов «Металлурга», в частности Роман Войдель, и МФК «Липецк» - Сергей Кондратьев, Артём Зайцев. А Сергей Фигурчук () может претендовать на звание главного футбольного аксакала области: ему уже 51-й год, но он продолжает выходить на поле против соперников, годящихся ему во внуки. И держит победную марку!