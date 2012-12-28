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сегодня, 15:58
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Задержан 19-летний ельчанин, подозреваемый в поножовщине в баре

Поздно вечером 9 мая был тяжело ранен 22-летний парень.

Полицейские задержали 19-летнего ельчанина, подозреваемого в поножовщине и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает ОМВД по Ельцу, в ходе конфликта в одном из баров Ельца подозреваемый нанес удар ножом в грудь посетителю и скрылся. 22-летний потерпевший был госпитализирован.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, этот конфликт произошёл поздно вечером 9 мая на улице Черокманова. 

Действия ельчанина квалифицированы по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции этой статьи — до восьми лет лишения свободы.
конфликт
поножовщина
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Александр Н.
29 минут назад
Гуманизм наших судов порождает рост преступности.
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Виктор
42 минуты назад
А почему не покушение на убийство ?
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нквд
42 минуты назад
При Советах задержали с ножом 3 года за ношение холодного оружия
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Головой думать надо
сегодня, 16:16
Зачем в 19 лет ходить в бар?! Лучше бы книжку почитал. Теперь вот на зоне будет книжки читать...
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