Задержан 19-летний ельчанин, подозреваемый в поножовщине в баре

Поздно вечером 9 мая был тяжело ранен 22-летний парень.

Полицейские задержали 19-летнего ельчанина, подозреваемого в поножовщине и причинении тяжкого вреда здоровью.Как сообщает ОМВД по Ельцу, в ходе конфликта в одном из баров Ельца подозреваемый нанес удар ножом в грудь посетителю и скрылся. 22-летний потерпевший был госпитализирован.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, этот конфликт произошёл поздно вечером 9 мая на улице Черокманова.Действия ельчанина квалифицированы по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции этой статьи — до восьми лет лишения свободы.