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Происшествия
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сегодня, 15:58
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Задержан 19-летний ельчанин, подозреваемый в поножовщине в баре
Поздно вечером 9 мая был тяжело ранен 22-летний парень.
Как сообщает ОМВД по Ельцу, в ходе конфликта в одном из баров Ельца подозреваемый нанес удар ножом в грудь посетителю и скрылся. 22-летний потерпевший был госпитализирован.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, этот конфликт произошёл поздно вечером 9 мая на улице Черокманова.
Действия ельчанина квалифицированы по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции этой статьи — до восьми лет лишения свободы.
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