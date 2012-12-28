Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Происшествия
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22 минуты назад
В погоне за скидкой на электроэнергию ельчанка попалась на удочку мошенников
Женщину обрабатывали «менеджер Энергосбыта», «сотрудник ФСБ» и «Центробанка».
После этого женщине через мессенджер позвонил «сотрудник ФСБ». Он обвинил ельчанку в пособничестве в совершении особо опасного преступления и пообещал помочь, переключив на «менеджера Центробанка». Тот в свою очередь рекомендовал открыть новую банковскую карту, перевести на нее все деньги, потом снять наличными 200 000 рублей и отправить их на «безопасный» счет.
Всё это женщина сделала с помощью приложения, которое скачала на свой телефон по рекомендации мошенников. После чего поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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