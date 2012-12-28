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22 минуты назад

В погоне за скидкой на электроэнергию ельчанка попалась на удочку мошенников

Женщину обрабатывали «менеджер Энергосбыта», «сотрудник ФСБ» и «Центробанка».

58-летняя жительница Ельца после общения с мошенниками лишилась 200 000 рублей. Как сообщает ОМВД по городу Ельцу, 7 мая ей на мобильный телефон через мессенджер позвонила «менеджер Энергосбыта» и пояснила, что ельчанке положена скидка в 15% на электроэнергию. Для ее получения нужно записаться на прием в ЛЭСК, сообщив код «менеджеру». Ельчанка продиктовала код и через некоторое время получила SMS-сообщение о том, что её личные данные выгружены с портала «Госуслуги».

После этого женщине через мессенджер позвонил «сотрудник ФСБ». Он обвинил ельчанку в пособничестве в совершении особо опасного преступления и пообещал помочь, переключив на «менеджера Центробанка». Тот в свою очередь рекомендовал открыть новую банковскую карту, перевести на нее все деньги, потом снять наличными 200 000 рублей и отправить их на «безопасный» счет.

Всё это женщина сделала с помощью приложения, которое скачала на свой телефон по рекомендации мошенников. После чего поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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