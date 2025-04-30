Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По пути в «Линию» впервые севшая за руль 17-летняя девушка даже не пыталась тормозить
Происшествия
40 минут гнались автоинспекторы за пьяным водителем
Происшествия
На Соколе вандалы разнесли «Мегагородок»
Происшествия
Организаторы «Бессмертного полка» предусмотрели даже возможность воздушной опасности
Общество
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Происшествия
Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Общество
Непобедимый проиграл монголу
Спорт
Мэр Роман Ченцов опубликовал программу празднования Дня Победы
Общество
В Липецке горит «Колизей»
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: открытие нового памятника, если начальство не отпускает с работы – покажите ему этот материал
Общество
На полумарафоне в Санкт-Петербурге липецкий бегун примчался… к званию мастера спорта России
Спорт
Какая боль! Стрелки научились побеждать – 6:0…
Спорт
Непобедимый проиграл монголу
Спорт
«Ладу» в районе Аглофабрики «разул» 28-летний тамбовчанин
Происшествия
Бугаков считает, что «Металлург» не заслужил поражения, Фомичёву помог «Боженька»
Спорт
С начала года в Липецкой области оформили 881 ипотечный кредит
Экономика
В Липецке горит «Колизей»
Происшествия
Открытое пламя в «Колизее» потушено: эвакуированы шестеро
Происшествия
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
Читать все
Происшествия
210
15 минут назад

Пожар в «Колизее»: госпитализированы четверо

Из дома были эвакуированы 27 человек.

Из ЖК «Колизей», на третьем этаже которого сегодня утром горела однокомнатная квартира, были эвакуированы 11 детей и 16 взрослых. Два ребенка и двое взрослых госпитализированы.



photo_2025-04-30_09-47-45.jpg

Начало пожара и эвакуации

Площадь пожара составила 45 кв.м. Квартиру тушили 20 пожарных при помощи пяти единиц техники.

Задымление было настолько сильным, что даже после того, как квартиру потушили в подъезд никого не пускали. Тем, кто остался в квартирах с помощью веревки передавали воду и вещи.







пожар
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить