40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Сегодня в Липецке: открытие нового памятника, если начальство не отпускает с работы – покажите ему этот материал
Происшествия
210
15 минут назад
Пожар в «Колизее»: госпитализированы четверо
Из дома были эвакуированы 27 человек.
Начало пожара и эвакуации
Площадь пожара составила 45 кв.м. Квартиру тушили 20 пожарных при помощи пяти единиц техники.
Задымление было настолько сильным, что даже после того, как квартиру потушили в подъезд никого не пускали. Тем, кто остался в квартирах с помощью веревки передавали воду и вещи.
0
0
0
0
1
Комментарии