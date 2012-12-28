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Происшествия
1969
сегодня, 10:11
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Открытое пламя в «Колизее» потушено: эвакуированы шестеро
Пожарные продолжают проверять квартиры.
По данным МЧС, открытое пламя уже потушено, эвакуированы шесть человек, в том числе четыре ребенка. Возгорание тушили 20 пожарных при помощи пяти единиц техники.
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