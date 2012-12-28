Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По пути в «Линию» впервые севшая за руль 17-летняя девушка даже не пыталась тормозить
Происшествия
40 минут гнались автоинспекторы за пьяным водителем
Происшествия
В Липецке горит «Колизей»
Происшествия
Организаторы «Бессмертного полка» предусмотрели даже возможность воздушной опасности
Общество
Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Общество
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Происшествия
Непобедимый проиграл монголу
Спорт
Мэр Роман Ченцов опубликовал программу празднования Дня Победы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Открытое пламя в «Колизее» потушено: эвакуированы шестеро
Происшествия
Читать все
С начала года в Липецкой области оформили 881 ипотечный кредит
Экономика
«Ладу» в районе Аглофабрики «разул» 28-летний тамбовчанин
Происшествия
Пожар в ЖК «Колизей»: фото
Происшествия
В Липецке горит «Колизей»
Происшествия
Пожар в «Колизее»: госпитализированы четверо
Происшествия
Открытое пламя в «Колизее» потушено: эвакуированы шестеро
Происшествия
78-летняя пенсионерка перевела «брокеру» больше миллиона рублей
Происшествия
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
Пьяного мужчину разбудили и он тут же напал на участкового
Происшествия
Масштабные декорации выходящего в прокат фильма «В списках не значился» создавал липчанин
Культура
Читать все
Культура
364
сегодня, 11:25

Масштабные декорации выходящего в прокат фильма «В списках не значился» создавал липчанин

Эта картина — самая крупная работа в карьере нашего земляка, художника-постановщика Эдуарда Галкина.

Завтра, 1 мая в широкий прокат выходит фильм «В списках не значился» режиссёра Сергея Коротаева по одноименной повести Бориса Васильева про оборону Брестской крепости. Ранее — 17 апреля этот фильм открывал Московский кинофестиваль, а 28 апреля состоялась его официальная премьера.

Действия фильма начинаются 21 июня 1941 года. По сюжету, молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брест, чтобы начать службу, но солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра начинается война.  

Бюджет картины составил миллиард рублей. Продюсировал фильм и сыграл в нём одну из ролей Владимир Машков. А художником-постановщиком картины стал наш земляк Эдуард Галкин. По его словам, этот фильм — самая крупная работа в его карьере.

IMG-20250429-WA0012.jpg

В картине Эдуард Галкин работал над воссозданием облика Брестской крепости до начала бомбёжек. На территории «Москино» на площади 42 тысячи квадратных метров создали масштабные декорации: воссоздали Цитадель, Тереспольские ворота, костел с интерьерами, спортивные площадки, летний кинотеатр. Съёмки также проходили в Минске и в самой Брестской крепости.

— Площадь декораций составила 42 тысячи квадратных метров. Самая высокая постройка была высотой 23 метра. А это высота 9 этажного дома! Возводили дорогостоящие конструкции за счёт бюджета города Москвы. Причём это беспрецедентный случай, когда декорационное строительство было полукапитальным — всё возводилось на металлическом каркасе и бетонных площадках. И всё это осталось в Кинопарке «Москино» и уже используется дальше — для съёмок, мероприятий, посвященных 80-летию Победы, иммерсивных выставок. Туда уже водят туристов, рассказывая им на фоне наших декораций о событиях Второй мировой войны. Наши декорации стали частью экспозиции Кинопарка, — рассказал GOROD48 Эдуард Галкин.

b8ca2d5c-ceae-441e-881a-49575645534b.jpg

Эдуарда Галкина работать над фильмом позвали режиссёр Сергей Коротаев, c которым они ранее начинали один из позже закрытых проектов, и генеральный продюсер акционерного телекомпании «НТВ» Тимур Вайнштейн.

Вместе с Эдуардом Галкиным над картиной работала команда из 56 человек из двух стран: России и Белоруссии. Мирная часть фильма снималась в Минске. Ещё одна большая часть — в подвалах Брестской крепости. Там Эдуард Галкин создавал декорации подвала и хозблока.

Добавим, что 25 апреля в Центральном доме художника в Москве открылась выставка Союза художников России, посвященная 80-летию Победы. В экспозицию в секции «Театр и кино» Московского союза художников вошли два эскиза Эдуарда Галкина к фильму «В списках не значился».

IMG-20250425-WA0054.jpg

А после «В списках не значился» Эдуард Галкин приступил к работе над новым историческим проектом «1812» про вход Наполеона в Москву и пожар. Пока картина находится в подготовительной стадии. Съёмки должны начаться осенью этого года.

Фото предоставлено Эдуардом Галкиным из личного архива
кино
фильм
1
0
0
7
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить