Масштабные декорации выходящего в прокат фильма «В списках не значился» создавал липчанин

Эта картина — самая крупная работа в карьере нашего земляка, художника-постановщика Эдуарда Галкина.

Завтра, 1 мая в широкий прокат выходит фильм «В списках не значился» режиссёра Сергея Коротаева по одноименной повести Бориса Васильева про оборону Брестской крепости. Ранее — 17 апреля этот фильм открывал Московский кинофестиваль, а 28 апреля состоялась его официальная премьера.Действия фильма начинаются 21 июня 1941 года. По сюжету, молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брест, чтобы начать службу, но солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра начинается война.Бюджет картины составил миллиард рублей. Продюсировал фильм и сыграл в нём одну из ролей Владимир Машков. А художником-постановщиком картины стал наш земляк Эдуард Галкин. По его словам, этот фильм — самая крупная работа в его карьере.В картине Эдуард Галкин работал над воссозданием облика Брестской крепости до начала бомбёжек. На территории «Москино» на площади 42 тысячи квадратных метров создали масштабные декорации: воссоздали Цитадель, Тереспольские ворота, костел с интерьерами, спортивные площадки, летний кинотеатр. Съёмки также проходили в Минске и в самой Брестской крепости.— Площадь декораций составила 42 тысячи квадратных метров. Самая высокая постройка была высотой 23 метра. А это высота 9 этажного дома! Возводили дорогостоящие конструкции за счёт бюджета города Москвы. Причём это беспрецедентный случай, когда декорационное строительство было полукапитальным — всё возводилось на металлическом каркасе и бетонных площадках. И всё это осталось в Кинопарке «Москино» и уже используется дальше — для съёмок, мероприятий, посвященных 80-летию Победы, иммерсивных выставок. Туда уже водят туристов, рассказывая им на фоне наших декораций о событиях Второй мировой войны. Наши декорации стали частью экспозиции Кинопарка, — рассказал GOROD48 Эдуард Галкин.Эдуарда Галкина работать над фильмом позвали режиссёр Сергей Коротаев, c которым они ранее начинали один из позже закрытых проектов, и генеральный продюсер акционерного телекомпании «НТВ» Тимур Вайнштейн.Вместе с Эдуардом Галкиным над картиной работала команда из 56 человек из двух стран: России и Белоруссии. Мирная часть фильма снималась в Минске. Ещё одна большая часть — в подвалах Брестской крепости. Там Эдуард Галкин создавал декорации подвала и хозблока.Добавим, что 25 апреля в Центральном доме художника в Москве открылась выставка Союза художников России, посвященная 80-летию Победы. В экспозицию в секции «Театр и кино» Московского союза художников вошли два эскиза Эдуарда Галкина к фильму «В списках не значился».А после «В списках не значился» Эдуард Галкин приступил к работе над новым историческим проектом «1812» про вход Наполеона в Москву и пожар. Пока картина находится в подготовительной стадии. Съёмки должны начаться осенью этого года.