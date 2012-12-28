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59-летний иностранец со страйбольным пистолетом напал на продавца киоска и сел на два года
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Происшествия
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55 минут назад
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59-летний иностранец со страйбольным пистолетом напал на продавца киоска и сел на два года
Неудачно пошутившего мужчину осудили за разбой и отправили в колонию общего режима.
Продавец, опасаясь за свою жизнь, передал нападавшему 14 400 рублей из кассы и вызвал полицию. Скрыться злоумышленник не успел: его задержали сотрудники ЧОП недалеко от места преступления.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, вину подсудимый не признал и пояснил, что это была всего лишь шутка, а пистолет игрушечный.
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