Сергей Зорин из посёлка Дружба погиб 17 апреля.

28 апреля на новом кладбище в Становом похоронили 36-летнего участника СВО Сергея Зорина.«Сергей Сергеевич Зорин 1989 года рождения, проживавший в посёлке Дружба, погиб 17 апреля 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции», — сообщила администрация Становлянского округа.