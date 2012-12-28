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Общество
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сегодня, 09:57
В Становом похоронили 36-летнего участника СВО
Сергей Зорин из посёлка Дружба погиб 17 апреля.
«Сергей Сергеевич Зорин 1989 года рождения, проживавший в посёлке Дружба, погиб 17 апреля 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции», — сообщила администрация Становлянского округа.