Две машины за ночь угнали 18-ти и 15-летние друзья

Один из автомобилей не завелся, а на втором они попали в аварию.



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Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку раскрыли кражу двух автомобилей с улицы Вермишева. Задержаны 18-летний парень и его 15-летний приятель.Машины, как сообщает областное управление МВД, друзья украли ночью 13 апреля. Первую из них, «ВАЗ-2106», они не смогли завести, попытались ее откатить, но бросили это занятие через несколько сотен метров.Второй «ВАЗ» парни угнали из соседнего двора, но и тут их ждала неудача — на площади Победы машина пошла в занос и друзья ее бросили прямо на проезжей части.«Со слов подозреваемых, украденные машины они собирались продать. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.