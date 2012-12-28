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Происшествия
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22 минуты назад
Две машины за ночь угнали 18-ти и 15-летние друзья
Один из автомобилей не завелся, а на втором они попали в аварию.
Машины, как сообщает областное управление МВД, друзья украли ночью 13 апреля. Первую из них, «ВАЗ-2106», они не смогли завести, попытались ее откатить, но бросили это занятие через несколько сотен метров.
Второй «ВАЗ» парни угнали из соседнего двора, но и тут их ждала неудача — на площади Победы машина пошла в занос и друзья ее бросили прямо на проезжей части.
«Со слов подозреваемых, украденные машины они собирались продать. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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