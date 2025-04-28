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В селе Телегино сгорел «Опель»
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Происшествия
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сегодня, 09:13

В селе Телегино сгорел «Опель»

А в садоводствах жгли мусор в контейнерах.

Днем 26 апреля в селе Телегино Становлянского района сгорел автомобиль «Опель Вектра», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В тот же день пожарные дважды тушили мусор в металлических контейнерах при липецких садоводствах: ночью в СНТ «Цементник», утром в СНТ «Металлург-4».

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Ночью 27 апреля в Ельце на улице Новолипецкой сгорела деревянная беседка с имуществом. Уже вечером в селе Сырское Липецкого округа выгорел металлический вагончик.

Всего16 пожаров зарегистрировано за минувшие выходные в Липецкой области. В семи случаях горел мусор на открытых пространствах, и четыре раза пожарные тушили пал сухой травы, самый крупный из которых, на одном гектаре, произошел у села Хрущевка Липецкого округа. С начала года пал прошелся по 236 гектарам сухой растительности.
МЧС
пожар
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