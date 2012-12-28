Без главного тренера и ввосьмером завершила сезон липецкая команда по мини-футболу

Теперь главный вопрос – согласятся ли липчане остаться в Суперлиге».

В Тюмени главной командой руководил старший тренер Александр Сивец. В первом матче мяч престижа у липчан на 26-й минуте при счёте 0:2 забил Кирилл Докучаев.









Бились в гостях "как 300 спартанцев"

И забили! На предпоследней минуте хозяева, действуя в атаке впятером, дважды раскатали оборону липчан и бразилец Карлос Аугустов, а затем Денис Неведров сравняли счёт – 3:3.









Аугусто доставил много хлопот липчанам

В серии пенальти роковым стал промах Елисея Елисеева. Липчане успели зайти уже на второй круг исполнения пенальти: Кирилл Докучаев реализовал оба своих удара, попытку использовал и … вратарь Залалетдинов, а вот Елисеев забил один раз, но не сумел второй.









Творчество сибирский поэтов...

Что будет с командой дальше? Официальных заявлений пока нет. Слухи говорят, что после неудачного штурма зоны плей-офф Суперлиги, команда может добровольно уйти обратно в Высшую лигу, где наверняка будет одним из лидеров. Но это пока только слухи.







Фото пресс-служба МФК "Тюмень"

Липецкий мини-футбольный клуб словно отбыл тяжёлую повинность в заключительных матчах регулярного чемпионата Суперлиги в Тюмени. Наша команда давно лишилась шансов на выход в плей-офф, поэтому результат игр стал пустой формальностью: в первом матче – 1:3, во втором – 3:3 и проигрыш по пенальти – 6:5.На выезд отправились единственный вратарь – Родион Залалетдинов и всего семеро полевых футболистов т.е. игроков не хватало даже на две полноценные «четвёрки».Не поехал на выезд и главный тренер Темур Алекберов. Темур Садраддинович накануне решил передать свой громадный опыт… дублерам липецкого клуба и возглавил команду в матчах 1/8 финала Высшей лиги против кемеровского «Кузбасса». Правда результаты вышли сногсшибательными: 2:7 в Кемерове и 3:8 в ответной игре в Липецке с убийственным послематчевым комментарием Алекберова: «Соперник просто был лучше, вот и всё» (а зачем же тогда все эти тренерские рокировки?).В повторной игре липчане вели – 3:1 за меньше чем за три минуты до финального свистка, голы у нас забили Владислав Крицин (12-я минута), Иван Милованов (27-я), Максим Осипов (38-я). Но команда уже с трудом волочила ноги и взявший тай-аут главный тренер хозяев Денис Абышев уверенно сказал: «Впереди ещё 2 минуты и 24 секунд – спокойно забьём два».Занявшая 5-е место «Тюмень» в 1/8 финала встретится с «Норильским Никелем». А липчане финишировали на 9-й строчке среди 12-ти команд в целых 10 очках от плей-офф…