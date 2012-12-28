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Происшествия
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45 минут назад
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Таксист обокрал постоянного клиента
Воспользовавшись тем, что того не было дома, таксист украл кучу техники.
Вора нашли быстро, видимо он не предполагал, что на доме установлены камеры наблюдения. По подозрению в краже полицейские задержали 47-летнего жителя Задонского района.
«Подозреваемый работает таксистом, ранее он подвозил потерпевшего домой. В тот день приехал к нему домой, зашел в дом, в котором на тот момент никого не было. Воспользовавшись этим, похитил ценное имущество из дома и сарая. Похищенное имущество хотел оставить себе, но оно было изъято сотрудниками полиции», — рассказали в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой таксисту статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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