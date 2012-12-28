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45 минут назад
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Таксист обокрал постоянного клиента

Воспользовавшись тем, что того не было дома, таксист украл кучу техники.

Лебедянские полицейские раскрыли кражу двух телевизоров, ноутбука, мобильного телефона, триммера и водяного насоса из дома жителя села Докторово. Вещи пропали 21 апреля, когда хозяин дома был у соседа, свой ущерб мужчина оценил в 80 000 рублей.

Вора нашли быстро, видимо он не предполагал, что на доме установлены камеры наблюдения. По подозрению в краже полицейские задержали 47-летнего жителя Задонского района. 

«Подозреваемый работает таксистом, ранее он подвозил потерпевшего домой. В тот день приехал к нему домой, зашел в дом, в котором на тот момент никого не было. Воспользовавшись этим, похитил ценное имущество из дома и сарая. Похищенное имущество хотел оставить себе, но оно было изъято сотрудниками полиции», — рассказали в областном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой таксисту статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

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аналитик
2 минуты назад
Маргиналы . множатся хотят легких денег
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