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16 минут назад
Родители встали на защиту учительницы своих детей
Речь идет об истории конфликта педагога и первоклассницы в школьной столовой. Отец девочки заявил, что учительница ударила его дочь, а в школе утверждали, что девочка поранилась сама, а так же говорили о ее гиперактивности.
«13 марта нашего классного руководителя оклеветали, и мы больше не можем оставаться в стороне! Мы хотим рассказать, какой это замечательный, трудолюбивый, квалифицированный, а самое главное честный и любящий свою работу педагог. Всё то, что рассказывают в социальных сетях — это страшная ложь, которая должна, наконец-таки закончится!
В связи со сложившейся ситуацией наш учитель прошёл через все положенные процедуры, в том числе и полиграф. Я думаю, не каждый из нас смог бы пройти данную процедуру, и, не смотря ни на что дальше вкладывать знания в наших детей.
Вроде и всё, вопросы решены, но грязь на страницах интернета не заканчивается. Хватит уже! Мы — родители учеников данного преподавателя не дадим его в обиду! Наш учитель — это настоящий герой нашего времени. Дети бегут на её увлекательные уроки, улыбаются и шутят рядом с ней, доверяют, что очень важно. А самое главное получают колоссальный багаж знаний. Мудрость и терпение нашего преподавателя не знает границ. Этот человек может пробудить интерес к учёбе даже самого неспособного ученика и наставить на путь верных знаний
(…) Мы не оставим своего учителя в беде, и будем стоять за неё горой! Если будет нужно, то пойдём дальше и будем рядом несмотря ни на что!»
Напомним, Следком возбудил уголовное дело в отношении учительницы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств проводятся следственные и иные процессуальные действия, назначена судебная экспертиза», — говорилось в сообщении областного СК.
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