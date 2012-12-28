На Парковой подожгли мусорные контейнеры

Тушить их бросились жильцы соседних домов. Запахом горящего мусора окутало практически все Левобережье.

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21 апреля во дворе дома №1 на улице Парковой в десятом часу вечера горели мусорные контейнеры контейнеры. Их подожгли целенаправленно. На записи камеры уличного наблюдения хорошо видно, как в них бросают что-то горящее.Жители окрестных домов сначала тушили загоревшийся мусор самостоятельно, таская ведра с водой из домов, затем приехали пожарные и потушили мусорную площадку.— Запах горевшего мусора ощущался во всем квартале, — рассказали GOROD48 жители улицы Парковой, и добавили, что горевшая площадка одна на целый квартал.