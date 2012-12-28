Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
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Общество
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6 минут назад
Липецкая вечЁрка: БПЛА над рыбаками, кто будет учиться в медвузе и салют в «Ривьере»,
Сегодня, 17 апреля, в ТРЦ «Ривьера» запустили салют, стало известно, сколько наберут студентов на первый курс липецкого медвуза и рыбаки обсуждают полет беспилотника в воду.
Этого мужчину записала камера наблюдения. На записи молодой человек с рюкзаком садится за столик кафе, с кем-то переписывается по телефону, а потом наводит его камеру на содержимое рюкзака и чиркает зажигалкой.
Возможно, парень жертва мошенников. Подобные случаи фиксировались во многих городах России: обманутые мошенниками граждане, запускали салюты в банках и иных общественных зданиях.
Сегодня стало известно, что в первый набор для липецкого медвуза составит 144 студента. Все они будут учиться специальности «Лечебное дело». Из них 90 поступят в вуз по по целевой квоте, 44 — по программе «Губернаторский набор».
Подбором педагогов и ректора для учебного заведения занимается головной вуз — Российский университет медицины. Предположительно, часть педагогов будут местными, часть — из других регионов, часть — из липецких вузов по схожим специальностям (например, латинский и английский языки).
Медвуз призван восполнить проблемы с кадрами. Липецкой области не хватает 300 врачей, 29% работающих докторов достигли пенсионного возраста.
Эта новость набрала более сотни комментариев. Читатели GOROD48 смогли не оценить выбранное для вуза место.
«Диплом ЦУМа будет котироваться на липецком рынке. Петровском», — сострил Да.
«Теперь ЦУМ расшифровывается как Центр Учебы Медиков». — предложил Нормальный.
«Юморим, а лечить некому! Мы не жаловались, что отработать положенное после окончания обязаны и дипломы получали после отработки. Да надо было учиться! Диплом давал право работать и зарабатывать, и мы знали, для чего учимся. Надо менять отношение к обучению .Диплом не шпаргалка и относиться к нему надо с уважением. И себя научиться уважать!» — заметила Гостья1.
«Сколько критики! Но ситуация с отсутствием врачей настолько плачевна, что её надо было менять лет так двадцать назад. И альтернативы этому начинанию что-то не видно. Так что, успехов Липецкому меду! „ — пожелала Бабка Первая.
«Не нужен вуз в этом месте. Где-нибудь в районе Университетского пусть строят. В этом месте должен быть аквапарк, дворец спорта или что-нибудь значимое для всех горожан», — считает Не нужен.
«А в каком году откроют 1-ю поликлинику на Советской?!» — напомнила Лиза.
«Когда Детям вернут поликлинику на Зегеля, замучились по всему городу ездить?!» — спросил еще один комментатор.
Накануне минобороны России сообщило о том, что над Липецкой областью подавили два БПЛА. Один из них упал в водоем на глазах у рыбаков.
Желтый уровень опасности в регионе объявляют второй день подряд. Сегодня он продержался почти всю ночь, отменили только под утро. Липчпне уже стали привыкать к этому. В микрорайоне «Европейский» прошлой ночью даже фейерверки запускали. Перебудили местных жителей. И это при том, что запускать салюты оперштаб запретил еще в 2023 году.
Жители улицы Интернациональной сегодня тоже вздрогнули от взрыва. Но потом оказалось, что это взорвалась забродившая на солнце банка с вареньем.
В ночь на среду у дома № 4/1 по улице Доватора рядом с припаркованным автомобилем подрались мужчины. Один толкнул другого так, что сработала сигнализация, у автомобиля оказались повреждены крыло, капот и зеркало.
Полиция проводит проверку по факту повреждения автомобиля, от участников драки заявлений не поступало.
«Может, это будущие медики из ЦУМа делили бюджетные места?» — сострил ?
«Это профессора медицины обсуждали учебный процесс, который будет проходить в медицинском универмаге», — считает !!!!!.
«Муж неожиданно вернулся из командировки?» — предположил Витек.
«Криминальный Липецк каждый день разборки и драки», — написал Иваныч.
Драк, к несчастью, в Липецке с избытком.
По статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях.
Комментаторы неоднозначно отнеслись к этой новости.
«Тут с уголовкой перебор, если ребенок невоспитанный и родители невменяемые, нужно переводить на домашнее обучение», — считает Правда жизни.
«В любом случае, рукоприкладство недопустимо! Как бы ребенок себя не вел, как бы его не воспитывали родители, чем бы они не занимались — поднимать руку на ребенка педагогу неприемлемо!» — считает липчанка.
«Пощёчина — это один из способов прекратить истерику, неизвестно, какие травмы может нанести себе ребенок в истерике. Учитель ее не избила, а привела в чувства. Почему остальные дети должны страдать от неадекватного поведения этого избранного ребенка? А потом она и вовсе обнаглеет и почувствует безнаказанность», — встала на защиту учителя Дана.
Липчанина будут судить за смертельное избиение своей знакомой. Он выпивал с гостьей, она что-то сломала в квартире и хозяин избил ее за это до смерти.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, снова будет жарко: от +22 до до +24 градусов.
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