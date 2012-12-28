Липецкая вечЁрка: БПЛА над рыбаками, кто будет учиться в медвузе и салют в «Ривьере»,

Сегодня, 17 апреля, в ТРЦ «Ривьера» запустили салют, стало известно, сколько наберут студентов на первый курс липецкого медвуза и рыбаки обсуждают полет беспилотника в воду.