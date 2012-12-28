В Ссёлках отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях 23 мая станут причиной отключения холодной воды в Ссёлках и почти на двух десятках улиц в Липецке, сообщили в «РВК-Липецк». Аварийные работы будут проводиться по адресам: улица Речная, 25, улица Игнатьева, 36, улица Ленина, 156 (Ссёлки).

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в Липецке — в домах №№ 1/17, 1/196, 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 27, 27а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161, 163 в Военном городке, №№ 23, 81, 186 на улице Липецк-2, №№ 31, 31а/1, 31а/2, 33, стр. 33в, 37, 37/1, 37а/515 на улице Терешковой, №№ 33, 33 корп.1, 33 корп.2, 36 по улице Игнатьева, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Калинина, Пролетарской, переулка Рядового.В этот же период в Ссёлках подачу холодной воды приостановят в домах № 2 по улице Ракитной, № вл.2 по улице 300-летия Флота России, № 17 по улице Палисадной, в частном секторе улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютикова, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.