Пьяный водитель попытался убежать от автоинспекторов

На нетрезвом вождении он попался повторно.

Добавим, что за 4 месяца 2026 года возбуждено 72 дело о повторной пьяной езде, арестованы 53 автомобиля.

34-летнего липчанина будут судить за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ).«2 декабря прошлого года на улице Московской наряд ДПС заметил опасное вождение нетрезвого водителя «ВАЗ-21099». Мужчина не выполнил требования полицейских об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. Началось преследование. После непродолжительной погони лихач остановился и выбежал из машины. Автоинспекторы его задержали», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Выяснилось: в сентябре прошлого года он был лишён прав за пьяную езду.В отношении нарушителя также были составлены административные протоколы за управление автомобилем лицом, не имеющим такого права, и за невыполнение требования об остановке. За это мужчина оштрафован на 5 000 и 10 000 рублей.За пьяную езду ему грозит до двух лет лишения свободы. Его автомобиль находится на специализированной стоянке.