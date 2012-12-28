Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
14-летняя девочка попала под «ГАЗель» на пешеходном переходе
Происшествия
«Битва за дверь»: компания «Строймастер» обозначила позицию по ЖК «Архитектор»
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
Ночной дозор: Светлана Бедрова побывала на предприятии, ответственном за чистоту Липецка
Общество
В субботу по центру Липецка опять побегут: изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Грязях 51-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Вход на Зеленый остров откроют для горожан 23 мая
Общество
Читать все
14-летняя девочка попала под «ГАЗель» на пешеходном переходе
Происшествия
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецк не дотянул до температурного рекорда
Погода в Липецке
Штраф и конфискация пилы: пустивший сосну на баню мужчина легко отделался
Происшествия
Попавший в яму водитель отсудил у дорожников почти 323 тысячи рублей
Общество
В районах Коровино-Сырское и 9 микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Ночью над областью сбиты БПЛА
Происшествия
Пьяный водитель попытался убежать от автоинспекторов
Происшествия
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело врачей, скандал со скорой помощью и аномальная жара
Общество
Читать все
Происшествия
313
сегодня, 07:24

Пьяный водитель попытался убежать от автоинспекторов

На нетрезвом вождении он попался повторно.

34-летнего липчанина будут судить за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ).

«2 декабря прошлого года на улице Московской наряд ДПС заметил опасное вождение нетрезвого водителя «ВАЗ-21099». Мужчина не выполнил требования полицейских об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. Началось преследование. После непродолжительной погони лихач остановился и выбежал из машины. Автоинспекторы его задержали», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Выяснилось: в сентябре прошлого года он был лишён прав за пьяную езду.

В отношении нарушителя также были составлены административные протоколы за управление автомобилем лицом, не имеющим такого права, и за невыполнение требования об остановке. За это мужчина оштрафован на 5 000 и 10 000 рублей.

За пьяную езду ему грозит до двух лет лишения свободы. Его автомобиль находится на специализированной стоянке.

Добавим, что за 4 месяца 2026 года возбуждено 72 дело о повторной пьяной езде, арестованы 53 автомобиля.

ПДД
пьяная езда
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить