«Каникулы с пользой»: в Липецке прошла ярмарка трудоустройства для подростков

Школьникам и студентам колледжей предлагали не только вакансии, но и современное тестирование на профессиональные предпочтения.

В пятницу в парке Победы прошла ежегодная ярмарка вакансий для подростков, желающих поработать летом. Организатором необычной ярмарки выступил Кадровый центр «Работа России» Липецкой области. За три часа работы ярмарку посетили больше сотни школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а также их родители.В парке работали интерактивные площадки, где подростки могли не только найти работу на лето, но и пройти профориентацию, потренировать навыки самопрезентации и пообщаться с представителями более 15 компаний. Среди работодателей — известные ритейлеры и сети быстрого питания, завод по производству соков, структуры ЖКХ, IT и транспортной сферы и даже Дворцы культуры и парки.— Это уже четвертая такая ярмарка с 2023 года. Мы приглашаем на нее подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В прошлом году по области нам удалось трудоустроить более 15 тысяч подростков, а в Липецке — около шести тысяч. В этом году наши планы остаются такими же — минимум 15 тысяч школьников по всей области и около шести тысяч в Липецке. Зарплата школьников в летний период не может быть ниже МРОТ, который составляет 27 093 рубля. Служба занятости предоставляет материальную поддержку в 3 726 рублей за полный отработанный месяц каждому несовершеннолетнему. Важно отметить, что зарплата рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени. Согласно Трудовому кодексу, школьники должны иметь сокращённую рабочую неделю. Школьники от 14 до 15 лет работают не более четырех часов в день, от 15 до 16 лет — не более пяти часов, а от 16 до 18 лет — не более шести часов. Все вакансии предлагаются с официальным оформлением по Трудовому кодексу, с учётом возраста, здоровья и графика учёбы, — рассказала начальник отдела активной политики занятости службы занятости Липецкой области Ольга Артеменко.Мы пообщались с участниками ярмарки. Многие из них уже получили приглашения на собеседования, а некоторые — и конкретные предложения.15-летняя ученица школы № 23 Настя пришла на ярмарку с мамой и, по ее словам, уже пригласили на собеседование:— В магазине мне предложили вакансию помощника продавца — работа рядом с домом, зарплата белая, всего четыре часа в день. Больше всего мне понравилось нейротестирование, компьютер сказал, что у меня хорошие задатки для работы с людьми. Теперь я знаю, что правильно выбрала сферу торговли. Уже договорились о выходе на стажировку со следующей недели!Зона нейропрофориентационного тестирования — палатка с VR-очками и колпаком Гарри Поттера, под которым скрывается ободок со встроенными датчиками, — оказалась особенно популярна: к ней выстраивались очереди с самого открытия ярмарки.— Там находятся пять датчиков по затылочно-височной части головы. Эти датчики считывают реакцию мозга на различные задания, высвечивающиеся на экране. Программа обрабатывает эти реакции и выявляет предрасположенности человека, о которых он сам даже не догадывался. Например, парень отрицает предрасположенность к медицине, а компьютерная программа, обработав данные, говорит наоборот, что он потенциальный медик. В конце тестирования составляется топ-3 сфер деятельности, которым соответствуют конкретные профессии. Таким образом, посредством считывания активности определенных участков мозга программа выдает рекомендации по сферам деятельности, в которых человек мог бы быть успешным, — рассказал инспектор центра молодежной карьеры Андрей Прокофьев.14-летнего восьмиклассника Диму уговорили пойти на ярмарку родители. Он взял «для смелости» двух друзей.— Мы с ребятами прошли квест от ЛГТУ, потом попробовали себя в зоне «Самопрезентация за 30 секунд» — это страшно, но здорово! Я пока договорился с несколькими парками и одним ДК насчёт работы помощником аниматора на детских праздниках.По словам Ольги Артеменко, «Каникулы с пользой» — не просто возможность подработать, но и сделать первый шаг во взрослую профессиональную жизнь.— Мы видим, что спрос на легальную занятость среди подростков огромен, и будем проводить такие ярмарки ежегодно. Работодатели, принимающие участие в акции, получают статус предприятий социальной направленности. По итогам года среди таких предприятий проводится одноименный с акцией конкурс «Каникулы с пользой», где самые активные работодатели награждаются благодарственными письмами, грамотами и наградами от губернатора Липецкой области, — заключила Ольга Артеменко.